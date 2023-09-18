«Один месье очень боится нейтронов» 18.09.2023, 18:47

Химик рассказал об интересных приборах, которые закупают для 18-й резиденции Лукашенко.

Объединение бывших белорусских силовиков BELPOL 18 сентября опубликовало фильм «Душ впечатлений» о реконструируемом четырехэтажном здании в центре Минска. Предполагается, что это новая резиденция Александра Лукашенко. Химик-исследователь Сергей Бесараб, уволенный из Академии наук по политическим мотивам, в своем телеграм-канале «LAB-66·Лабораторный журнал белорусского химика» рассказал подробнее об установке радиационного контроля и дозиметрах, которые закупают для нового объекта.

Информацией о закупаемых приборах с изданием поделились авторы расследования — члены инициативы BELPOL. По данным телеграм-канала «LAB-66·Лабораторный журнал белорусского химика», для вероятной резиденции закупаются следующие устройства:

установка радиационного контроля УРК-РМ5000Р-02B стоимостью 46 636 рублей;

дозиметр-радиометр МКС-РМ1401К-3 — две штуки общей стоимостью 2480 рублей;

дозиметр-радиометр ДКГ-АТ2141.

«Здесь я сразу вижу ставшие классикой белорусские МКС-РМ1401К-3 (Полимастер) с заявленной ценой в 800 долларов/штука. Удивительно, но это единственная вещь среди сотен наименований бестолкового барахла, которая абсолютно стоит денег, которых за нее просят. (…) Дозиметр оборудован встроенными детекторами альфа-, бета-, гамма-СsI (Tl) излучения. Может измерять поток нейтронов (на основе счетчика ³Не, или в более позднем варианте детектором на LiF+ZnS). Есть поисковый режим, режим измерения удельной/объемной активности по радионуклиду ¹³⁷Cs, а также идентификация радионуклидного состава вещества (при подключении к ПК). Питание — два элемента типа АА. Меньше по габаритам чем полимастеровский, приборов такого функционала в мире нет», — говорится в посте.

Второй дозиметр ДКГ-АТ2141 от белорусской компании АТОМТЕХ «особого интереса не представляет абсолютно», пишет издание.

«Простенький прибор на счетчике Гейгера-Мюллера с раздутой стоимостью», — отмечает «LAB-66·Лабораторный журнал белорусского химика».

Третье устройство — УРК-РМ5000Р-02B от компании Унибелус. Как отмечает специалист, это по сути «огромная пропускная рамка с детектором БДГН3 (блок детектирования гамма-нейтронного излучения) подключенная к персональному компьютеру».

«В общем и целом штука конечно неплохая, очень быстро обнаруживающая малейшие изменения радиационного (гамма- и нейтронного фона). Закрадывается крамольная мысль почему-то, что один месье очень боится нейтронов от какого-нибудь калифорния-252 (Радиоактивный калифорний-252 считается самым редким и дорогим металлом в мире, его производят на одном предприятии в России — Прим. ред.)», — пишет Бесараб.

Специалист усомнился, что приобретаемые приборы обеспечат необходимый уровень радиационной безопасности.

«Только и надежды на продукцию Полимастер (но там тоже есть свои ограничения, особенно по отношению к альфа-излучающим источникам)», — резюмировал Бесараб.

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