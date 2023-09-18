Блогеры показали тестирование ракетного двигателя в замедленном режиме 18.09.2023, 20:58

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Удивительное зрелище.

Авторы YouTube-канала Slow Mo опубликовали новый ролик. В нем зрители могут увидеть тестирование ракетного двигателя в замедленном режиме. Зрелище получилось поистине завораживающим.

Чтобы снять видео, блогеры отправились из Великобритании в Техас. Им позволили записать испытания двигателя Reaver компании Firefly Aerospace. В ролике авторы подробно рассказали о сложностях установки камеры. Если расположить ее слишком близко, возникал риск повреждения или уничтожения. А чересчур далекое расстояние могло испортить замедленный эффект.

Однако главной проблемой стал выбор экспозиции. При естественном дневном освещении пламя могло показаться сильно пересвеченным. Именно поэтому изображение изначально пришлось сделать более темным, экспериментируя со снижением экспозиции.

В целом получилось очень впечатляющее видео. Кадры в 80 раз медленнее показывают, как проходит испытание двигателя Reaver. Но из-за тяги в 20 тысяч килограмм создается впечатление, словно пламя вырывается в режиме реального времени.

«Самое безумное для меня в этих кадрах то, что вы можете смотреть на них и не знать, что это 2 000 кадров в секунду; это в 80 раз медленнее, чем в реальности, и единственным признаком является то, что эти маленькие обломки пролетают мимо камеры. Пламя и вибрации, производимые двигателем, выглядят настолько невероятно быстрыми, что это может быть почти реальным временем», — рассказал один из авторов.

Напомним, ранее NV Техно писал, как Блетчли началось строительство крупнейшего в мире термоядерного ракетного двигателя. Его запуск запланирован на 2027 год.

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