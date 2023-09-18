В Минске открыли движение на перекрестке проспекта Мира и улицы Кижеватова

В Минске открыли движение на перекрестке проспекта Мира и улицы Кижеватова1
- 18.09.2023, 21:40
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Одной проблемной развязкой меньше.
Перекресток улицы Кижеватова с проспектом Мира в Минске открыли для движения транспорта, сообщил «Минск-Новостям» заместитель директора «Гордорстроя» Алексей Харлап.
Перекресток открыли с 18 сентября, здесь также начал работать светофор.
До запуска перекрестка в эксплуатацию движение по проспекту Мира было организовано на участке от развязки с улицы Аэродромной до улицы Николы Тесла и на участке от улицы Савицкого до улицы Лученка. Теперь автомобилисты по проспекту Мира могут доехать от улицы Кижеватова до улицы Лученка и обратно.