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Зеленский прибыл в США и раскрыл планы визита

  • 19.09.2023, 3:04
Зеленский прибыл в США и раскрыл планы визита
Владимир Зеленский

Запланированы переговоры с Байденом.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 сентября, прибыл в США с рабочим визитом. Он планирует участвовать в ряде мероприятий ООН и не только.

Он рассказал, что сразу из аэропорта поехал к украинским защитникам, которые проходят в США реабилитацию и лечение.

«Далее — важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи», - отметил глава государства.

По словам Зеленского, ключевой принцип всех базовых международных документов, в том числе Устава ООН, — территориальная целостность государства. И сейчас этому документу необходимо вернуть полную силу, которую разрушило российское вторжение, и увеличить возможности Организации останавливать агрессию и предотвращать ее.

«В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США (Джо Байденом - ред.), с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость», - добавил президент.

Отметим, Лукашенко не поедет на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в США.

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