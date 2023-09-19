Российские спецслужбы начали бегство из Токмака 19.09.2023, 8:17

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Город находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии ВСУ.

Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил, что Токмак уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии ВСУ.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Токмак является одним из ключевых центров для оккупантов. Враг использовал город как базу для накопления боекомплекта и живой силы. Продвижение ВСУ на юге уже позволяет бить по логистическим центрам и по скоплению оккупантов. Из Токмака уже началась эвакуация российских спецслужб и некоторых так называемых органов власти. Несмотря на то, что Токмак еще не освобожден, наши военные уже решили важную стратегическую задачу», - подчеркнул Ашурбеков.

По его словам, Токмак все меньше используется оккупантами как база для большого количества военных и боекомплекта.

«Токмак уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии со стороны ВСУ. И это существенно уменьшает оборонные способности врага. Россияне уже не могут скапливать большое количество боеприпасов близко к линии фронта. У врага увеличиваются логистические цепи и ослабляется линия обороны. С учетом военной тактики, возможно, ВСУ не нужно будет воевать за освобождение города. Возможно, Силы обороны обойдут город и заставят оккупантов отойти от Токмака», - отметил Ашурбеков.

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