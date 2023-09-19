Нелегалы пытались пересечь границу Польши ползком 1 19.09.2023, 10:25

Новая тактика не помогла.

Нелегальные мигранты используют различные тактики пересечения границы с Польшей. Пограничная охрана соседней страны опубликовала ролик об инциденте на участке заставы в Бяловеже.

На записи можно увидеть нелегалов, которые переправились через реку Лесная Правая, а затем ползком передвигались по польской территории. В определенный момент группа из 14 человек вскочила и побежала. В это время появился польский патруль. В итоге были задержаны 12 граждан Сирии, двое участников группы вернулись на террриторию Беларуси.

Всего в понедельник польские пограничники зарегистрировали попытки 26 мигрантов.

Cudzoziemcy testują różne taktyki nielegalnego przekroczenia granicy,próbując oszukać elektroniczne zabezpieczenia#PSGBialowieża grupa 14 mężczyzn nielegalnie przeprawiła się przez #LeśnaPrawa alert o zdarzeniu otrzymano w #CentrumNadzoru zatrzymano 12 ob.Syrii,2 os.wycofały się pic.twitter.com/kq2kijozft — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 19, 2023

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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