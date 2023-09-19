Одна из самых роскошных в мире: опубликованы секретные документы о яхте Путина «Грейсфул» 19.09.2023, 10:39

«Слиты» также неизвестные ранее фото любимого судна главы РФ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало фото яхты президента РФ Владимира Путина «Грейсфул». Также военная разведка раздобыла проект внутреннего убранства яхты и документы, проливающие свет на стоимость и исполнителей ее ремонта в разгар полномасштабной агрессии России против Украины.

Сейчас яхта российского диктатора находится на судостроительном заводе «Янтарь» в российском Калининграде, на ее ремонт в 2022 году было потрачено порядка 32 млн долларов. Фото и документы, переданные украинской разведкой, опубликовало издание RusMonitor.

«Наше издание получило снимки яхты Грейс, которая принадлежит президенту России Владимиру Путину. Снимки были любезно предоставлены нам по каналам Главного управления разведки Украины (ГУР). На фотографиях видно, что судно находится на заводе «Янтарь» в Калининграде, что подтверждается не только разведывательными данными, но и спутниковыми снимками», – пишет издание.

Для ремонта своей яхты Путин выбрал одно из крупнейших судостроительных предприятий РФ. Завод «Янтарь» специализируется на военном и гражданском судостроении, судоремонте. Он был образован в 1945 году на базе немецкой верфи «Шихау». За свою историю завод построил более 500 кораблей различных типов и классов, в том числе боевые корабли для ВМФ России и других стран. Завод также выполняет ремонт и модернизацию существующих боевых кораблей путинского режима.

Кроме фото разведчики передали СМИ некоторые документы, проливающие свет на стоимость ремонта яхты «Грейсфул». В нем, по данным российского издания «Медиазона» и команде российского оппозиционного политика Алексея Навального, в обход санкций принимали участие и эстонские фирмы. В частности, компания «Бриз Марин», уверяли соратники Навального, согласилась не только купить и привезти в Россию дисплеи для яхты Путина, но и помочь с их перепрограммированием.

Так, как еще в августе прошлого года заявляли в команде Навального, капитальный ремонт яхты «Грейсфул» начался уже после начала полномасштабной агрессии против Украины и ареста в Италии еще одной яхты кремлевского диктатора – «Шахерезады». До конца августа на ремонт было потрачено порядка 32 млн долларов (около 3 млрд рублей). Стоимость яхты, по данным команды Навального, оценивается в 100 млн долларов. RusMonitor же пишет о 150 миллионах евро.

В команде Навального год назад уверяли, что на «Грейсфул» запланировали масштабную реконструкцию — полную перекраску корпуса, замену покрытия вертолетных площадок и палуб, установку лежаков и зонтов, ремонт мебели, полировку мрамора, строительство и оснащение новой каюты для хозяина и многое другое.

Так, судя по раздобытым ГУР документам, только на деревянные изделия для путинской яхты после полномасштабного вторжения в Украину было потрачено почти 2 млн евро. Это следует из документа под названием «Приложение №5 к Договору на поставку и производство деревянных изделий №2698 от 12.04.2022» на 1964000 евро. Журналисты пересчитали указанную стоимость в рублях по актуальному курсу – и установили, что речь идет о сумме около 202 миллионов рублей.

«Характерно, что работы проводились уже после начала полномасштабной войны между Россией и Украиной, когда сотни тысяч людей в Украине страдали от российских бомбардировок и оккупации. Заказчиком проведения работ является некое ООО «Сефтра», а исполнителем ООО «София Декор Эксклюзив», генеральный директор И.В. Черваненко. Мы не смогли обнаружить информацию о нахождении этих предприятий и их руководства в международных санкционных списках», – пишет издание.

Через доверенных лиц Путин владеет тремя роскошными яхтами.

Яхта «Олимпия» — это первая яхта Путина, которую ему в качестве взятки передал в 2002 году российский олигарх Роман Абрамович. Ее длинна составляет 57 метров, а стоимость оценивалась в 50 миллионов долларов. Яхта была зарегистрирована на офшорной компании с Каймановых островов.

На яхте есть шесть кают, бассейн, джакузи, сауна, кинотеатр и вертолетная площадка. Ее часто замечали возле дворца Путина в Геленджике. Базируется оно в Сочи, охраняется ФСО.

Яхта «Шехерезада» была построена в 2015 году на верфи Lurssen в Германии. Яхта длиной 140 метров стоит 700 миллионов долларов и является одной из самых больших и дорогих яхт в мире.

Она имеет двенадцать кают, два бассейна, спа-салон, кинотеатр, лифт, концертный зал и две вертолетные площадки2. Яхта также зарегистрирована на офшорной компании, которая связана с ФСО. Она базировалась в Италии и была арестована после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Яхта «Грейсфул» — третья и, по мнению российских журналистов, любимая яхта Путина, была построена в 2014 году на верфи Севмаш в Северодвинске и доделана на верфи Blohm and Voss в Гамбурге.

Яхта длиной 82 метра стоит не менее 100 миллионов долларов и имеет шесть кают, бассейн, который может трансформироваться в кинотеатр или танцплощадку, вертолетную площадку, два этажа апартаментов, спа-салон, сауны, массажные кабинеты и спортзал.

Она входит в список самых дорогих и роскошных яхт в мире.

Изначально яхта была оформлена на компанию Аргумент, соучредителями которой являются глава управления делами президента Александр Колпаков и начальник воинской части 1473 ФСО Олег Кузнецов.

Эту яхту из Гамбурга в Калиниград экстренно эвакуировали за две недели до полномасштабного вторжения из-за опасения санкций.

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