Правда о белорусской медицине: врачи берут взятки и ездят на скорой как на такси 1 19.09.2023, 10:39

Честный рассказ работницы одного из медучреждений.

Сайт Charter97.org поговорил с работницей одного из белорусских медицинских учреждений, которая (на условиях анонимности) рассказала о нравах врачей.

По ее словам, взятничество и поборы в больницах достигли такого уровня, что врачи пренебрежительно относятся к стандартным «подаркам» в виде чая, кофе и шоколадок от пациентов.

«Я работаю в медицине уже несколько лет и могу сказать, что это полный кошмар. Врачи берут взятки за все: за прием вне очереди, за анализы, за операции, за рецепты. Это не просто благодарность, это требование. Если вы придете к врачу с пустыми руками или с чаем и шоколадкой, то можете не рассчитывать на нормальное отношение. Врачи настолько наглые, что к таким подаркам относятся с презрением. У них целые шкафы уже набиты таким добром и между собой медики называют пациентов со стандартным набором взятки «нищебродами», - поделилась она.

По ее словам, врачи не только берут взятки, но и пьют на работе.

«Они часто устраивают корпоративы прямо в больнице. Пьют до потери пульса и потом вызывают скорую помощь, чтобы та развозила их по домам. Это уже стало традицией. Никто не контролирует это. Скорая помощь работает на них, а не на больных людей.

На следующий же день они приходят на работу с перегаром и трясущимися руками и берутся за скальпель. Я бы не советовала обращаться к врачам в понедельник или после праздников, если вы не хотите увидеть такого хирурга», - предупредила она.

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