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В Мелитополе военных РФ накрыло «штормом» из серии мощных взрывов

  • 19.09.2023, 11:47
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В Мелитополе военных РФ накрыло «штормом» из серии мощных взрывов

ПВО оккупантов не успевает работать.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 19 марта прогремело по меньшей мере пять взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Мелитополя Ивана Федорова.

«В пока оккупированном Мелитополе ПВО рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более пяти взрывах», - написал Федоров.

По его словам, громче всего было в районе «Автоцветлита».

«Ждем подробностей от наших военных», - добавил мэр города.

Ситуация в Мелитополе

Российские войска оккупировали Мелитополь в первые месяцы полномасштабного вторжения. Однако в последнее время в городе часто слышат «прилеты» по базам российских войск.

Также напомним, что украинские военные ведут наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

В частности, недавно украинские войска освободили населенный пункт Работино и продолжают наступление в сторону Токмака, который находится на пути к Мелитополю.

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