В Мелитополе военных РФ накрыло «штормом» из серии мощных взрывов
- 19.09.2023, 11:47
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ПВО оккупантов не успевает работать.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 19 марта прогремело по меньшей мере пять взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Мелитополя Ивана Федорова.
«В пока оккупированном Мелитополе ПВО рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более пяти взрывах», - написал Федоров.
По его словам, громче всего было в районе «Автоцветлита».
«Ждем подробностей от наших военных», - добавил мэр города.
Ситуация в Мелитополе
Российские войска оккупировали Мелитополь в первые месяцы полномасштабного вторжения. Однако в последнее время в городе часто слышат «прилеты» по базам российских войск.
Также напомним, что украинские военные ведут наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.
В частности, недавно украинские войска освободили населенный пункт Работино и продолжают наступление в сторону Токмака, который находится на пути к Мелитополю.