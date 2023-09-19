В Мелитополе военных РФ накрыло «штормом» из серии мощных взрывов 19.09.2023, 11:47

3,268

ПВО оккупантов не успевает работать.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 19 марта прогремело по меньшей мере пять взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Мелитополя Ивана Федорова.

«В пока оккупированном Мелитополе ПВО рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более пяти взрывах», - написал Федоров.

По его словам, громче всего было в районе «Автоцветлита».

«Ждем подробностей от наших военных», - добавил мэр города.

Ситуация в Мелитополе

Российские войска оккупировали Мелитополь в первые месяцы полномасштабного вторжения. Однако в последнее время в городе часто слышат «прилеты» по базам российских войск.

Также напомним, что украинские военные ведут наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

В частности, недавно украинские войска освободили населенный пункт Работино и продолжают наступление в сторону Токмака, который находится на пути к Мелитополю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».