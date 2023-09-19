The Telegraph: «Шоковые» удары ВСУ по Крыму — это верхушка айсберга 19.09.2023, 12:21

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Украинские военные ведут тайный «глубокий бой» на полуострове.

Украинские шок-атаки могут означать начало конца контроля России над Крымом. Все чаще полуостров вздрагивает от громких взрывов, а среди оккупантов царит паника.

Об этом говорится в материале The Telegraph. Дважды на прошлой неделе крымчане видели яркое зарево в небе, когда Украина атаковала ценную российскую технику.

Тактика шоковых ударов

Вечером в среду крылатые ракеты поразили судостроительный завод «Севморзавод», где базируется Черноморский флот России. Сеть облетели ролики, на которых пылает десантный корабль РФ и видны остатки уничтоженной подводной лодки.

На следующее утро в Евпатории пылала уничтоженная современная российская система ПВО С-400 «Триумф».

В то время как внимание международного сообщества приковано к медленному прогрессу контрнаступления Украины через окопы и минные поля Запорожья и Бахмута, военные аналитики говорят, что Украина сконцентрировалась на шоковых ударах по Крыму.

«Похоже, что Киев усиливает атаки на российские военно-морские цели как в Крыму, так и в Черном море. Полуостров, который был оккупирован с 2014 года, остается ключевым объектом для Киева не только из-за его символического значения, но и из-за его практического значения для поддержки и снабжения российских сил вторжения. Хотя войскам Киева нужно будет прорвать прочно укрепленные линии российского фронта, чтобы в конце концов освободить его, они становятся все успешнее, поражая цели на полуострове», - пишет издание.

Ракеты долетают везде

Журналисты отмечают, что поставки британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp дали украинцам большую дальность удара по полуострову, чем раньше. В то же время Украина также использует собственный новый парк ударных беспилотников и ракет «Нептун».

Кроме того, сообщается, что Вашингтон рассматривает давний запрос Киева на армейские тактические ракетные системы наземного базирования (ATACMS) с дальностью почти 300 км. Германия также обсуждает отправку собственных ракет Taurus с радиусом действия более 480 км.

Этот арсенал может в конечном итоге сделать Крым «непригодным» для России и ее Черноморского флота, сказал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

«Крым является решающей территорией этой войны», - сказал он на прошлой неделе.

Одна из целей состоит в том, чтобы ослабить контроль России и разорвать ее линии снабжения на полуострове, который действует как важный логистический центр. Кроме атак на прошлой неделе, Украина нанесла удары по складам снабжения и транспортным сообщениям России с Крымом.

«Путь к победе на поле боя - одержать победу над русскими», - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после ударов по Крыму в среду. По его словам, разгром войск Путина зависит от того, будет ли у Москвы «возможности сохранить военный потенциал для ведения агрессивной войны».

В то же время, с тех пор как Россия вышла из зернового соглашения, Киев стремился создать собственный безопасный морской коридор. Считается, что часть этого плана предполагает ослабление Черноморского флота России, или по крайней мере заставить его держаться на расстоянии.

Тайный «глубокий бой»

Бен Барри, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Международный институт стратегических исследований», сказал, что украинские удары по Крыму были частью «глубокого боя», который поражал цели далеко за линией фронта. Проблемы российского материально-технического обеспечения «могут настроить силы Украины на успех прорыва или, по крайней мере, значительно уменьшить боевую мощь России».

«Нападая на флот и объекты противовоздушной обороны, Украина стремится изменить баланс в воздухе и на море, что должно позволить ей лучше осуществлять дальнейшие атаки», - сказал Барри.

По его словам, большинство элементов глубоких боев украинских сил могут быть невидимыми.

«Мне кажется, что западным СМИ относительно легко увидеть украинские передовые подразделения, но глубокая битва гораздо скрыта от глаз. Я считаю, что, вероятно, мы видим только те атаки, о которых пишут в российских соцсетях и о которых нам рассказывают украинские силы. Это может быть вершина айсберга», - отметил он.

Удар по военной бухте Севастополя стал самым масштабным из тех, которые Украина наносила против российского флота. Командующий ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что самолеты Су-24 выпустили британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp.

По данным Министерства обороны Великобритании, обстрел нанес серьезные повреждения двум судам в сухом доке.

Десантный корабль «Минск» «был функционально уничтожен», в то время как подводная лодка «Ростов-на-Дону», «вероятно, получила катастрофические повреждения». Кроме того, пока сейчас полны мусора, для расчистки которого требуется время.

«Существует реальная вероятность того, что сложная задача по извлечению обломков из сухих доков выведет их из эксплуатации на многие месяцы. Это поставило бы Черноморский флот перед серьезной проблемой по поддержке кораблей», - отметили в британской разведке.

Потеря «Минска» лишает Россию важного военно-транспортного корабля, а «Ростов» мог бы нести крылатые ракеты, которыми неоднократно обстреливали украинские города.

Через несколько часов после удара по бухте Киев заявил, что поразил два российских патрульных корабля, которые осуществляли морскую блокаду Кремля в юго-западной части Черного моря. Также сообщалось, что украинский морской беспилотник повредил российский ракетный корабль «Самум» у входа в Севастопольскую бухту Крыма.

Ситуация обостряется

Украинские силы также заявили, что отбили удерживаемые Россией нефтяные вышки в водах возле Крыма. Видео показывает, как они снимают электронные устройства, которые, как считается, являются частью противовоздушной обороны полуострова.

«Безусловно, кажется, что ситуация в Черном море сейчас действительно обостряется», - сказал один международный дипломат.

Если атаки Украины на флот направлены на предоставление больше пространства для торгового судоходства, то уничтожение системы противовоздушной обороны также может способствовать открытию Крымского неба для дальнейших атак.

Уничтожение системы С-400 привело к тому, что волна беспилотников повредила ее радар и антенны, а противокорабельные ракеты «Нептун» попали в пусковую установку. Удар произошел после уничтожения другой С-400 23 августа вблизи Еленовки в Крыму.

«Нам нужно открыть небо над полуостровом, чтобы иметь возможность активно уничтожать российскую военную и складскую инфраструктуру», - заявил The Wall Street Journal заместитель председателя ОП Михаил Подоляк.

На этой неделе появились признаки того, что российские военные обозреватели все больше обеспокоены успехом Украины в нанесении ударов по Крыму.

Один пророссийский блогер после нападения на бухту Севастополя предположил, что Киев закладывает основу для нанесения ударов по целям, в частности военным кораблям.

«Видимо, украинские Вооруженные силы пытаются целенаправленно проредить противовоздушную оборону Крыма для беспрепятственных ударов по стратегическим объектам... а также кораблям Черноморского флота», - написал он.

Он предупредил, что без прикрытия противовоздушной обороны корабли «почти полностью беззащитны».

Напомним, что в оккупированном Крыму были уничтожены сразу два российских корабля – большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону». После этого россияне начали прятать свои корабли подальше. Спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук рассказал, что одни корабли РФ выводит подальше в море, а другие - прячет возле Новороссийска.

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