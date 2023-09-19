Без Кадырова Телеграм-канал «СерпомПо»

19.09.2023, 13:27

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«Пирамида» начала сыпаться.

Вне зависимости от того, (насколько тяжело болен Кадыров), понятно, что из активной политической жизни он, скорее всего, выбыл. Это еще один признак заката системы, созданной в разгульные нулевые и провальные десятые.

Кадыров – не просто жесткий элемент конструкции на Северном Кавказе, он играл активную роль и в федеральной «политике».

Во-первых, как силовой фактор. Путин при случае мог на него опереться, рассчитывать на его поддержку.

Во-вторых, Кадыров был ярким медийным персонажем, помогая укреплять своими «тик-ток войсками» образ идущей сверху силы – во всяком случае для людей, не склонных к анализу .

То, что силовой баланс – не абстракция, продемонстрировано в мятежные пригожинские дни, когда вокруг великого геополитика образовался вакуум. Кто отправился к пригожинцам в Ростов-на-Дону? Кадыровцы. Как бы неубедительно ни выглядело их выступление.

Теперь всему этому пришел конец.

Физическая деградация одного из верных нукеров великого геополитика делает конструкцию менее устойчивой во всех отношениях. Это вообще, вероятно, недостаток всех режимов, подобных путинскому – они неизбежно завязаны на сидящую наверху личность. С ее уходом, «пирамида» начинает сыпаться – возникает борьба за власть, конструкция становится неустойчивой. А уж если окружающая среда неблагоприятна (как сегодня в нашей стране), то велика опасность обрушения.

С Кадыровым рано прощаться. Но можно сказать, что его прежняя роль в системе Путина сыграна. Без него путинизм уже не будет тем, чем он был.

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