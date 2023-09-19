Политолог об историческом процессе над Гаравским: Это только начало 1 19.09.2023, 13:52

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Юрий Гаравский

Фото: DW

Лукашенко не избежать специального трибунала.

В швейцарском Санкт-Галлене сегодня, 19 сентября, начался процесс над экс-бойцом СОБРа Юрием Гаравским, который признался в причастности к похищениям и убийствам оппонентов режима Лукашенко. Правозащитники называют процесс историческим.

Сайт Charter97.org спросил белорусского политолога Анатолия Котова, в чем уникальность процесса над Гаравским:

- Начнем с того, что это, действительно, первый реальный процесс по делам уже более чем 20-летней давности об исчезновениях белорусских политиков 90-ых. Он будет являться в полной мере объективным и независимым, потому что проходит не в белорусском «суде», а в суде третьей страны. Мы можем рассчитывать на то, что все будет проведено максимально объективно, нейтрально и беспристрастно.

Это первый процесс по делам исчезновений 90-ых годов, который будет проходить не на страницах СМИ, не в работах журналистов-расследователей, а именно в судебном органе с заслушиванием свидетелей, изучением доказательств и вынесением приговора.

На самом деле не так важен будет приговор по этому делу в отношении персонально Юрия Гаравского (для него запросили, фактически, символическое наказание), сколько важна фиксация обстоятельств дела.

Я бы сравнил важность этого процесса для Беларуси с процессом по сбитому «Боингу» МН-17. Большую важность и значение на будущее будут иметь те факты и обстоятельства, которые будут зафиксированы в рамках уголовного процесса.

Более того, сам по себе процесс создает юридические основания для того, чтобы в качестве свидетелей как минимум вызывать лиц, которые также могут обладать информацией по данному делу. Это и бывшие топ-чиновники МВД и КГБ, которые в то время исполняли свои функции. Некоторые из них находятся не в Беларуси, соответственно, с большой долей вероятности можно рассчитывать на то, что их орган правосудия тоже заслушает.

Можно сказать, что идет первичный сбор очень серьезных доказательств, которые положат начало более серьезным процессам. Впервые будут зафиксированы в суде имена и фамилии тех, кто либо причастен к похищениям и убийствам белорусских политиков в середине 90-ых, либо обладает информацией, которая может быть использована в рамках дальнейших. То бишь это только начало.

- Может ли, по вашему мнению, в деле Гаравского суд распутать всю эту цепочку приказов и доказать, что Лукашенко отдавал приказы устранять своих оппонентов?

- Сомневаюсь, что это будет сделано в рамках именно этого процесса.

- Почему?

- Чтобы однозначно утверждать, что за всем этим стоит Лукашенко, нужно заслушать не только Гаравского, но и несколько ключевых свидетелей по делу. Их фамилии будут названы в процесс. Это те, кто занимали достаточно высокие места в правоохранительных органах Беларуси в то время. Они предоставят часть недостающего пазла. Ведь мы имеем дело с судебным процессом реальным, а не номинальным.

Скорее всего будет доказано то, что именно система белорусской власти (может быть, без персоналий) стоит за этими похищениями. Этого в принципе достаточно, чтобы дальше раскручивать дело не только в рамках этого суда. В результате появится гораздо больше оснований для дальнейшего уголовного преследования лиц, причастных к этим преступлениями и в рамках Международного уголовного суда, и в рамках специального трибунала, который неизбежно будет создан.

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