Лукашенко обвинил россиян в пожарах автобусов МАЗ

Лукашенко обвинил россиян в пожарах автобусов МАЗ5
- 19.09.2023, 15:09
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В Санкт-Петербурге их эксплуатацию остановили.
Александр Лукашенко обвинил россиян в том, что автобусы МАЗ в Санкт-Петербурге регулярно загорались. Об этом он заявил на встрече с губернатором Краснодарского края России, пишут росСМИ.
По словам Лукашенко, во всем виновато некачественное обслуживание.
«Начали разбираться, задаю вопрос: а в других регионах России? У нас же не горят автобусы. В других регионах России не горят. А почему в Питере горят? Потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание», — заявил Лукашенко.
Ранее он обвинял конкурентов МАЗа.
Напомним, 2 августа администрация Санкт-Петербурга сняла с маршрутов 137 белорусских автобусов МАЗ. Причиной назвали «склонность к возгоранию». Перед этим сгорели 13 автобусов в год.