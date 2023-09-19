Лукашенко обвинил россиян в пожарах автобусов МАЗ 5 19.09.2023, 15:09

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В Санкт-Петербурге их эксплуатацию остановили.

Александр Лукашенко обвинил россиян в том, что автобусы МАЗ в Санкт-Петербурге регулярно загорались. Об этом он заявил на встрече с губернатором Краснодарского края России, пишут росСМИ.

По словам Лукашенко, во всем виновато некачественное обслуживание.

«Начали разбираться, задаю вопрос: а в других регионах России? У нас же не горят автобусы. В других регионах России не горят. А почему в Питере горят? Потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание», — заявил Лукашенко.

Ранее он обвинял конкурентов МАЗа.

Напомним, 2 августа администрация Санкт-Петербурга сняла с маршрутов 137 белорусских автобусов МАЗ. Причиной назвали «склонность к возгоранию». Перед этим сгорели 13 автобусов в год.

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