Алексей Гетьман об освобождении Бахмута: Скоро на болотах начнется вой 19.09.2023, 15:12

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Алексей Гетьман

Украинский офицер раскрыл, как была ликвидирована 72-ая мотострелковая бригада РФ.

Вооруженные силы Украины в течение нескольких дней освободили от российских оккупантов Андреевку и Клещеевку возле Бахмута. Что означает освобождение этих населенных пунктов в тактическом плане?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с майором запаса Нацгвардии Украины, ветераном российско-украинской войны Алексеем Гетьманом:

- За Клещеевку боевые действия велись уже достаточно долго, несколько месяцев. Это поселок, который расположен примерно в трех километрах на юг от Бахмута. Там находятся господствующие высоты, с которых Украине проще вести боевые действия, а врагу — сложнее.

Клещеевка - южный флаг Бахмута и мы, продолжая двигаться на восток вдоль Бахмута, в конце концов превратим окружение этого города из тактического в фактическое.

Что касается Андреевки, то это село, которое находится приблизительно в трех километрах на юг от Клещеевки. Оно рассматривалось россиянами, как логистический центр, там есть железнодорожная ветка. С помощью нее они пытались что-то подвозить в том числе в Клещеевку.

Освобождение этих населенных пунктов, как сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, можно рассматривать, как плацдарм для дальнейшего движения на Восток. Это очередной шаг для освобождения Бахмута.

- Как может развиваться ситуация под Бахмутом в ближайшее время?

- Нам очень важно освободить Бахмут. На самом деле он не несет какого-то сильного военного значения, но он имеет серьезный политический и психологический смысл.

Бахмут преподносился россиянами в СМИ чуть ли не как «победа» во всей войне. Сейчас же им будет очень тяжело объяснить, почему это им пришлось из него уйти. Вранье про «выравнивание линии фронта» или «жест доброй воли» как-то даже самым отбитым россиянам не зайдет.

Поэтому они там держат около 50 тысяч военнослужащих и будут бороться, чтобы не дать нам возможности его освободить. Это и есть та самая военная миссия Бахмута. Он уже до этого взял на себя большое количество российских сил, которые они не могли использовать в других местах. РФ понесла в Бахмуте огромные потери. Речь идет об около 50 000 погибших.

В общем Бахмут — это очередной наш населенный пункт, который нужно освобождать и двигаться дальше к нашим границам, чтобы выгнать врага с абсолютно всей нашей территории. Сейчас мы ведем наступательные боевые действия на Юге и оборонительные на Севере. Когда же освободим Бахмут, то, как говорится, на болотах начнется вой.

- Украинские бойцы полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ во время освобождения Андреевки и Клищеевки. Почему у россиян такие большие потери?

- Побеждать нужно умениями, а не численностью. Россияне пытались достигнуть некоторого преимущества именно благодаря количеству, а не качеству. Честно говоря, они учатся, но все-таки их боевой устав и тактика ведения боя несовременная и в худшую сторону отличается от украинской тактики.

Что касается уничтоженной 72-й мотострелковой бригады, то там было ликвидировано три командира батальона и руководитель разведки. Многие видели видео, когда украинские военнослужащие на русском языке предложили бригаде сложить оружие иначе они будут уничтожены. На это им дали 10 минут. Это нормальный срок для того, чтобы успеть перекурить и подумать, что делать дальше. Часть россиян сдалась в плен, те же, кто не пожелал этого делать были уничтожены, но тут нам помогли сами россияне.

Когда они увидели, что происходит с их 72-ой бригадой, то открыли то ли заградительный огонь, то ли огонь отчаяния по собственной бригаде и позициям. Может быть считали, что мы уже находимся там и хотели таким образом уничтожить наши подразделения, но вышло с точностью наоборот.

Один это эпизод полностью показывает, что такое российская армия, их отношения к собственным людям. Они не просто своих людей не жалеют, они их еще и убивают.

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