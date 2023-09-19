«Наша страна сейчас превращена в один сплошной театр абсурда» 19.09.2023, 15:34

В театре Янки Купалы теперь лишь один спектакль на белорусском языке.

Читатель сайта Charter97.org обратил внимание на то, что в сентябре в театре Янки Купалы в Минске лишь один спектакль на белорусском языке:

— Являюсь заядлым театралом. Когда-то я и жена не пропускали ни одной премьеры в нашем любимом Купаловском театре. С интересом смотрели пьесы белорусских и зарубежных авторов. Даже хорошо всем известные произведения наших классиков на сцене выглядели очень насущными, по-современному. Купаловцы нас не разочаровывали, как не разочаровали и в 2020 году, поддержав народ, а не диктатора.

За это тиран отомстил. Большинство артистов были изгнаны из театра (и даже из страны). Руководить учреждением назначили второстепенную артистку Нефедову. Та пыталась заменить уволенных мастеров сцены то студентами, то россиянами. И что мы имеем через три года? А вот такие чудеса: в сентябре из белорусского репертуара будет одна «Павлинка», а большинство спектаклей покажут какие-то гастролеры из РФ, на своем русском языке, естественно.

Читатель пишет, что неудивительно, что победительница конкурса «Мисс Беларусь» не знает, кто написал «Павлинку»:

— Очевидно, девицу в жизни манят другие заведения, не театральные. А в школе бедняга, видимо, так училась, что не назовет и автора «Новой Земли». Главное, та Элеонора не забыла поблагодарить вождя за то, что дал ей возможность «оказаться в сказке».

Ну да, белорусы очень хорошо знают этого усатого сказочника. Чудеса с «Павлинкой» — яркое свидетельство сказочного упадка национальной культуры и образования под гнетом режима.

Наша страна сейчас превращена в один сплошной театр абсурда, где не действуют никакие нормы права и морали. Будущее Беларуси в значительной степени определяется деянием на другой сцене — театре боевых действий в Украине.

В эти мрачные времена очень уместно вспомнить стихотворение Янки Купалы «Не загаснуць зоркі ў небе», ставшее одним из национальных гимнов:

«Ночка цёмная на свеце

Вечна не начуе;

Зерне, кінутае ў ніву,

Ўсходзіць ды красуе».

Мы верим, что вернутся из изгнания купаловцы, восстановится Купаловский театр, возродится свободная демократическая Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».