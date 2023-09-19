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Марсоход NASA добрался до места на Марсе, где когда-то бушевал водный поток

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  • 19.09.2023, 15:44
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Марсоход NASA добрался до места на Марсе, где когда-то бушевал водный поток

Это получилось у марсохода только с четвертого раза.

Только с четвертой попытки марсоход Curiosity смог добраться до гребня Gediz Vallis на Марсе. Этот высокий гребень образовался примерно 3 млрд лет назад, когда мощные водные потоки несли по склону большие горы грязь и камни. В результате под действием ветра обломки камней образовали возвышенность. Сейчас эта местность хранит в себе важнейшую информацию о том периоде, когда на Марсе еще была жидка вода, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Только через три года и после трех неудачных попыток ученым удалось найти безопасное место для того, чтобы марсоход Curiosity достиг гребня Gediz Vallis на Марсе. Ученые давно хотели изучить камни, которые были сброшены с высоких склонов горы Эолида в кратере Гейла. Взобраться на эту гору марсоход никогда не сможет, а потому может довольствоваться наблюдением ее камней у подножия.

Марсоход NASA начал свой подъем на нижнюю часть горы Эолида, высотой 5 км, еще в 2014 году. Во время своего путешествия он обнаружил следы существования древних озер и небольших рек, которые миллиарды лет тому назад были наполнены водой.

По мере того, как марсоход понимался немного выше по подножию горы, ученые получали информацию о том, каким образом менялся местный ландшафт с течением времени. Одним из самых последних образований в этой местности стал гребень Gediz Vallis, а потому он приставляет собой одну из самых молодых геологических капсул времени.

Curiosity провел 11 дней на этом гребне, куда ему с таким трудом удалось добраться. Ведь прошлые попытки не увенчались успехом из-за наличия слишком крутых склонов и большого количества острых камней, которые могли бы повредить колеса марсохода.

По словам ученых из NASA, это было одно из самых сложных путешествий Curiosity, но оно того стоило. С помощью своего 2-метрового роботизированного манипулятора марсоход смог взять пробы местной породы для анализа. Также с помощью своей камеры он сделал удивительные панорамные снимки данной местности на Марсе.

По словам ученых, у них теперь есть редкая возможность изучить камни, которые принесло потоками воды с вершины горы Эолида. Также ученые впервые увидели рядом с гребнем, куда прибыл марсоход, аллювиальный веер — это участок принесенных водой отложений, который принимает форму веера. Такие геологические особенности распространены как на Марсе, так и на Земле, но ученые все еще изучают, как они формируются.

Пока ученые изучают изображения и новые, марсоход Curiosity уже готовится к следующему исследованию. Он должен найти путь прохода водного потока, чтобы ученые могли узнать больше о том, как и где именно вода текла по горе Эолида.

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