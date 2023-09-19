«Я сразу и не заметил подвоха» 2 19.09.2023, 15:58

3,678

Минчанин нашел в магазине знакомые конфеты по удивительно низкой цене, но есть подвох.

На днях читатель Onliner.by Дмитрий заметил, что коробку знаменитых итальянских конфет Ferrero Rocher в Минске продают всего по 12,99 рубля — эта цена почти вдвое ниже обычной. Присмотревшись, парень увидел, что это не Ferrero, а китайский аналог Deffero: «Я сразу и не заметил подвоха». Портал нашел Deffero в продаже, купил и посмотрел, что в них особенного.

Deffero точно не продаются в каждом магазине — их нужно поискать. Зато в случае удачи вам попадутся сразу два вида коробок: 100-граммовая (6,99 рубля) и 200-граммовая (12,99 рубля).

В основе состава этих конфет — сахар, какао-порошок, сухое молоко, пшеничная мука. Лесного ореха здесь нет, зато есть арахис. Изготовлены в Китае. Никакой толковой информации о производителе нам найти не удалось.

Deffero упакованы в прочную пластиковую коробку (надежно заклеена скотчем) — ее можно потом использовать в качестве простейшей шкатулки для хранения мелочей.

При их упаковывании явно не проявляли ювелирную аккуратность — кое-где фольга не повторяет форму шара.

Кое-где этикетка повреждена. Кстати, здесь не используется бумага-тарталетка для конфет, есть лишь золотистая фольга с наклейкой.

Это не оптическая иллюзия — конфеты действительно немного разные по размеру. Производитель не смог сделать аккуратные шарики, а еще обратите внимание на хаотичное расположение кусочков арахиса. Хотя симметричность, наверное, не главное в таком деле. К слову, пахнут Deffero молочным шоколадом и вафлями, ничего лишнего.

Будет ли внутри каждой конфетки цельный орех?

Цельного орешка внутри нет. Может, Deffero будут не менее, а может, даже более вкусными?

Внешняя шоколадная оболочка мягкая, с кусочками мелкого арахиса. Вафля как будто сыроватая, приятного хруста нет. Но она и не плохая — обычная, не более того. Внутри конфеты мягкая начинка из молочного шоколада, без горчинки.

Если вы любитель итальянских Ferrero, то заметите, что китайские Deffero другие. Китайские конфеты точно не показались нам кошмарными: в них обычный для конфет состав, хоть в нем и нет лесных орехов, используется какао-порошок (а не какао тертое). Наверное, в том числе поэтому они стоят 12,99 рубля, а не 24−26. Что покупать — выбор за вами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».