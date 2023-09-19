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ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в районе Мелитополя

  • 19.09.2023, 17:00
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ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в районе Мелитополя

Видеофакт.

Силы обороны Украины сегодня, 19 сентября, нанесли успешный удар по штабу россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя. Как сообщил «СтратКом ВСУ», это произошло около 07:00.

Что этому предшествовало

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сегодня заявлял, что утром в городе раздалось по меньшей мере пять взрывов.

«В пока что оккупированном Мелитополе «певео» рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более пяти взрывах», - написал Федоров.

По его словам, громче всего было в районе «Автоцветлита».

Напомним, что украинские военные ведут наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

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