ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в районе Мелитополя
- 19.09.2023, 17:00
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Видеофакт.
Силы обороны Украины сегодня, 19 сентября, нанесли успешный удар по штабу россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя. Как сообщил «СтратКом ВСУ», это произошло около 07:00.
Что этому предшествовало
Мелитопольский городской голова Иван Федоров сегодня заявлял, что утром в городе раздалось по меньшей мере пять взрывов.
«В пока что оккупированном Мелитополе «певео» рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более пяти взрывах», - написал Федоров.
По его словам, громче всего было в районе «Автоцветлита».
Напомним, что украинские военные ведут наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.