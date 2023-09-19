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Будут бить из засады: ВСУ показали пулемет с дистанционным управлением «Тарантул»

  • 19.09.2023, 17:09
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Будут бить из засады: ВСУ показали пулемет с дистанционным управлением «Тарантул»

Пулемет способен сделать более 700 выстрелов в минуту.

Бойцы 118 отдельной бригады Территориальной обороны Украины из Черкасской области показали работу изобретения, которое поможет бить по позициям ВС РФ. При этом украинские военные будут находиться в полной безопасности благодаря устройству дистанционного управления к обычному пулемету. Как пишет «Фокус», видео с испытаний нового устройства бойцы опубликовали на странице Facebook.

На видео видно, как бойцы устанавливают пулемет и готовят его к работе: заряжают, присоединяют кабели для связи с оператором. После этого показывают, как на расстоянии несколько метров сидит оператор, который на мониторе видит местность перед пулеметом. Оператор имеет джойстик, которым может направить дуло пулемета в направлении, где находится противник.

Отмечается, что изобретение сконструировали инженеры из Черкасской области. Устройство называется — турель с дистанционным управлением «Тарантул». Вскоре турель отправят на линию боев. «Конструкция прошла испытания, пристреляна и в ближайшее время будет отправлена в сектор боевых действий», — говорится в заметке.

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