Начался штурм: ВСУ атакуют на Бахмутском направлении 19.09.2023, 17:32

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Россияне со значительными потерями теряют ранее занятые позиции.

Силы обороны Украины начали штурмовать позиции оккупационных войск на Бахмутском направлении. Об этом 19 сентября сообщила медийная платформа под контролем Министерства обороны Украины Military Media Center.

По информации спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева, ВСУ перешли к штурмовым действиям с южной стороны от Бахмута.

Враг со значительными потерями вынужден терять ранее занятые позиции, а украинцы в это время выходят на новые рубежи и закрепляются на них.

Вместе с тем на этом же направлении Силы обороны Украины отбили контратаки российских войск, в частности в районе Клещеевки

На этом свежие новости с фронта не заканчиваются. Захватчики пытались исправить ситуацию в свою пользу в районе Андреевки, но успех им их потуги не принесли.

Силы обороны Украины отбили контратаки россиян на Мелитопольском направлении

Ковалев подчеркнул, что Мелитопольское направление фронта не дало оккупантам результата во время безуспешных попыток наступать около Работино.

Украинские войска удерживают оборону после выхода на рубежи, а российские боевики продолжают нести потери, добавил он.

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