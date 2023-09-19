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«У меня есть документы об участии Лукашенко в преступлениях против Беларуси»

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  • 19.09.2023, 17:36
  • 6,452
«У меня есть документы об участии Лукашенко в преступлениях против Беларуси»

Что было на суде над экс-спецназовцем Гаравским.

В суде швейцарского кантона Санкт-Галлен 19 сентября начался суд над экс-бойцом белорусского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Юрием Гаравским. Белоруса судят в рамках универсальной юрисдикции по обвинению в причастности к похищению и убийству политических оппонентов Александра Лукашенко — бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. О том, как проходило первое заседание, передавало издание «Новы Час».

Корреспондент издания отметил повышенные меры безопасности в суде. Юрия Гаравского доставили на процесс под охраной швейцарских спецслужб — микроавтобус, на котором он прибыл, подогнали буквально к двери суда. Сам Гаравский вышел, скрывая лицо под капюшоном. В здании суда съемка была запрещена.

Во время допроса Гаравский довольно громко произнес, что у него есть документы о причастности высших должностных лиц Беларуси к преступлениям.

— У меня в Беларуси остались документы об участии Павличенко, Лукашенко, Сивакова и Шеймана в преступлениях против Беларуси.

— Где находятся эти документы? — уточнил судья.

— В Беларуси. Я не смог их вывезти.

Он также говорит, что после того как Deutsche Welle выпустила о нем фильм, он начал опасаться за свою жизнь.

— Почему вы тогда снимались в этом фильме, пытались ли вы таким образом оказать давление на миграционную службу? — спросил судья.

— Я хотел донести правду, несмотря на угрозу собственной жизни. Я потерял абсолютно всё.

Судью интересовало, как и почему Гаравский оказался в Швейцарии. Подсудимый уклонился от прямого ответа: «Мне сказали, что меня отвезут в Европу».

— Кто это сказал? — уточнил судья.

— Мой куратор, — тихо ответил Гаравский и выключил микрофон.

Судья отметил, что в миграционной службе рассказу Гаравского не поверили и отказали ему в предоставлении убежища, и поинтересовался, что тот намерен делать.

— Не знаю, срок действия паспорта истекает в следующем году, и диктатор Лукашенко запретил продлевать паспорт за границей, — сказал тот.

Судья поинтересовался, кто может подтвердить, что Гаравский не состоит на службе у спецслужб.

— Я не знаю, кто может это подтвердить. Но если я останусь в Швейцарии, буду работать, платить налоги и быть законопослушным гражданином.

Во время первого судебного заседания Гаравский попросил прощения у родных похищенных политиков за то, что участвовал в преступлениях, при этом зачитал слова с бумажки. А на вопрос судьи о том, какое наказание он считает справедливым для себя, ответил, что не может диктовать суду.

— Вы знаете законы Швейцарии и сами примете решение, — ответил Гаравский.

Прокурор посчитал, что в суде было представлено достаточно доказательств вины Гаравского и попросил приговорить экс-спецназовца к трем годам лишения свободы, два из которых — условно, с испытательным сроком четыре года.

Прокурор также посчитал, что Гаравский не может быть экстрадирован в Беларусь.

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