«У меня есть документы об участии Лукашенко в преступлениях против Беларуси»5
- 19.09.2023, 17:36
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Что было на суде над экс-спецназовцем Гаравским.
В суде швейцарского кантона Санкт-Галлен 19 сентября начался суд над экс-бойцом белорусского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Юрием Гаравским. Белоруса судят в рамках универсальной юрисдикции по обвинению в причастности к похищению и убийству политических оппонентов Александра Лукашенко — бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. О том, как проходило первое заседание, передавало издание «Новы Час».
Корреспондент издания отметил повышенные меры безопасности в суде. Юрия Гаравского доставили на процесс под охраной швейцарских спецслужб — микроавтобус, на котором он прибыл, подогнали буквально к двери суда. Сам Гаравский вышел, скрывая лицо под капюшоном. В здании суда съемка была запрещена.
Во время допроса Гаравский довольно громко произнес, что у него есть документы о причастности высших должностных лиц Беларуси к преступлениям.
— У меня в Беларуси остались документы об участии Павличенко, Лукашенко, Сивакова и Шеймана в преступлениях против Беларуси.
— Где находятся эти документы? — уточнил судья.
— В Беларуси. Я не смог их вывезти.
Он также говорит, что после того как Deutsche Welle выпустила о нем фильм, он начал опасаться за свою жизнь.
— Почему вы тогда снимались в этом фильме, пытались ли вы таким образом оказать давление на миграционную службу? — спросил судья.
— Я хотел донести правду, несмотря на угрозу собственной жизни. Я потерял абсолютно всё.
Судью интересовало, как и почему Гаравский оказался в Швейцарии. Подсудимый уклонился от прямого ответа: «Мне сказали, что меня отвезут в Европу».
— Кто это сказал? — уточнил судья.
— Мой куратор, — тихо ответил Гаравский и выключил микрофон.
Судья отметил, что в миграционной службе рассказу Гаравского не поверили и отказали ему в предоставлении убежища, и поинтересовался, что тот намерен делать.
— Не знаю, срок действия паспорта истекает в следующем году, и диктатор Лукашенко запретил продлевать паспорт за границей, — сказал тот.
Судья поинтересовался, кто может подтвердить, что Гаравский не состоит на службе у спецслужб.
— Я не знаю, кто может это подтвердить. Но если я останусь в Швейцарии, буду работать, платить налоги и быть законопослушным гражданином.
Во время первого судебного заседания Гаравский попросил прощения у родных похищенных политиков за то, что участвовал в преступлениях, при этом зачитал слова с бумажки. А на вопрос судьи о том, какое наказание он считает справедливым для себя, ответил, что не может диктовать суду.
— Вы знаете законы Швейцарии и сами примете решение, — ответил Гаравский.
Прокурор посчитал, что в суде было представлено достаточно доказательств вины Гаравского и попросил приговорить экс-спецназовца к трем годам лишения свободы, два из которых — условно, с испытательным сроком четыре года.
Прокурор также посчитал, что Гаравский не может быть экстрадирован в Беларусь.