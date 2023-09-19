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Европейская страна готовится депортировать тысячи россиян

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  • 19.09.2023, 17:47
  • 6,776
Европейская страна готовится депортировать тысячи россиян

В ближайшие 90 дней.

Граждане России, проживающие в Латвии и не сдавшие языковой экзамен, со следующей недели начнут получать сообщения о том, что они должны покинуть страну. Ожидается, что количество таких граждан РФ составляет около 4 тысяч человек, пишет delfi.lv.

В начале сентября истек крайний срок, когда граждане России, проживающие в Латвии могли сдавать экзамен по латышскому языку. Согласно статистике из 25 тыс. российских граждан, 14 тыс. сдали экзамен и уже подали заявки на получение статуса постоянного жителя. А 6700 человек подали запрос на повторную сдачу экзамена.

По словам представителя Департамента гражданства и миграции Латвии Майры Розе общее количество людей, не сдавших экзамен или не подавших заявку на его сдачу и пересдачу, оценивается примерно в 3600 человек.

По ее словам, у граждан РФ есть 90 дней, чтобы покинуть страну.

«Есть одна категория, которая верила, что Конституционный суд станет на их сторону, и им нечего будет сдавать. Они, конечно, в проигрыше, для них прописка потеряна», — заявила Розе.

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