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ВСУ пробивают вражеские линии обороны усовершенствованной установкой для разминирования

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  • 19.09.2023, 21:18
  • 2,542
ВСУ пробивают вражеские линии обороны усовершенствованной установкой для разминирования

Видеофакт.

Бойцы 783 бригады охраны Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины модернизировали установку для разминирования. Ее установили на грузовик. Это улучшило мобильность установки и уменьшило время на перевод ее в боевое положение. Техника прошла удачное испытание и готова выполнять свою работу на линии фронта. С ее помощью будут проделывать проходы в минных заграждениях врага.

Видео работы установки военные опубликовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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