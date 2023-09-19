ВСУ пробивают вражеские линии обороны усовершенствованной установкой для разминирования 1 19.09.2023, 21:18

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Видеофакт.

Бойцы 783 бригады охраны Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины модернизировали установку для разминирования. Ее установили на грузовик. Это улучшило мобильность установки и уменьшило время на перевод ее в боевое положение. Техника прошла удачное испытание и готова выполнять свою работу на линии фронта. С ее помощью будут проделывать проходы в минных заграждениях врага.

Видео работы установки военные опубликовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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