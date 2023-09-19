Байден в ООН призвал мировых лидеров не допустить «раздела» Украины 4 19.09.2023, 22:54

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Джо Байден

Среди слушателей в зале Генеральной ассамблеи ООН был Зеленский.

Президент США Джо Байден обратился к лидерам стран мира и призвал не допустить преждевременных переговоров об окончании военного конфликта в Украине. Если не дать России сохранить за собой оккупированные территории, можно будет в будущем предотвратить вторжения в другие независимые государства, сказал он.

Среди слушателей в зале Генеральной ассамблеи ООН был прилетевший в США президент Украины Владимир Зеленский.

«Ни одна страна не хочет завершения этой войны больше, чем Украина. Россия единственная несет ответственность за эту войну. Россия единственная имеет возможность немедленно ее прекратить. И Россия единственная, кто стоит на пути к миру, потому что ее цена за этот мир — капитуляция Украины, украинская территория и украинские дети», — сказал Байден.

Речь президента США явно содержала отсылки на доклады международных организаций о преступлениях, которые российская армия, спецслужбы и ставленники Москвы совершают в Украине. Так, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей. А ООН в своем докладе назвала сексуальное насилие «частью военной тактики России». Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине задокументировала случаи массовых казней, незаконного заключения, пыток, жестокого обращения, изнасилований в районах, оккупированных Вооруженными силами России, говорилось в докладе ООН. Москва делает ставку на то, что мир устанет от конфликта и это позволит ей «издеваться над Украиной без каких-либо последствий», заявил Байден.

Обращаясь к участникам ассамблеи, он сказал:

«Я хочу вас спросить. Если мы откажемся от базовых принципов Устава ООН, чтобы умиротворить агрессора, может ли хоть кто-либо из стран — членов ООН быть уверен, что он защищен? Если мы позволим разделить Украину, может ли быть гарантирована безопасность любой другой нации? Ответ — нет. Мы должны выступить против этой неприкрытой агрессии, чтобы сдержать возможных будущих агрессоров завтра».

При этом сейчас представители ряда союзников Украины стали склоняться к мысли, что военные действия могут продлиться до конца десятилетия. Медленный прогресс в контрнаступлении умерил ожидания, сказал Bloomberg высокопоставленный чиновник одной из ведущих европейских стран. По его словам, теперь союзникам необходимо спланировать финансовое обеспечение, чтобы продолжать поддерживать Киев в течение такого длительного конфликта.

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