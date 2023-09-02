Украинские защитники на юге уничтожили лодки российских ДРГ 2.09.2023, 16:39

ВСУ имеют успехи на Херсонском направлении.

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные операции на южном направлении, в то же время оккупанты пытаются разведать обстановку в этих районах. Однако когда россияне выезжают на задание, назад они так и не возвращаются.

Так, на юге украинским защитникам удалось уничтожить 7 лодок российских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщила спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк в эфире «Эспрессо TV».

«Каждый раз, пытаясь разведать, что творится на левобережье, враг высылает свои диверсионно-разведывательные группы на лодках. За минувшие сутки минус 7 таких лодок у оккупанта. То есть каждый раз, когда группа противника выезжает на задачу, она больше не возвращается», – отметила спикер.

Гуменюк также рассказала, что Вооруженные силы Украины в Херсонской области продолжают продвигаться, в частности, на левом берегу. А попытки оккупантов продвинуться глубже на правом берегу фактически прекратились.

«Попытки врага подойти ближе, чтобы бить по правобережью, фактически прекратились. Потому что пытаясь туда подвинуться, они подвергают себя опасности. Подрываясь на минах, которые сами заложили, или подвергаясь нашей контрбатарейной борьбе» – отметила спикер.

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