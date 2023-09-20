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В Швейцарии закончился суд над экс-спецназовцем Гаравским

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  • 20.09.2023, 13:16
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В Швейцарии закончился суд над экс-спецназовцем Гаравским

Обвиняемый в похищении оппонентов Лукашенко выступил с последним словом.

В суде швейцарского кантона Санкт-Галлен завершился процесс над белорусским экс-спецназовцем Юрием Гаравским, которого обвинили в причастности к похищению и убийству политических оппонентов Александра Лукашенко — бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Вердикт суда будет вынесен в письменном виде на следующей неделе — отдельного заседания для объявления приговора не будет, сообщает «Новы час».

Прокурор накануне заявил, что в суде было представлено достаточно доказательств вины Гаравского и попросил приговорить экс-спецназовца к трем годам лишения свободы, два из которых — условно, с испытательным сроком четыре года.

Прокурор также посчитал, что Гаравский не может быть экстрадирован в Беларусь.

Представитель семей политиков, в причастности к исчезновению и убийстве которых обвинили Гаравского, в своем выступлении поддержал позицию прокурора относительно вины обвиняемого. Он также заявил, что экс-спецназовец должен выплатить 200 тысяч швейцарских франков (чуть больше 200 тысяч евро) родственникам погибших в качестве компенсации, а также 5% от этой суммы за каждый год с момента их исчезновения — с 1999 года.

Сам Гаравский в последнем слове попросил не выносить ему слишком суровый приговор.

— Уважаемый суд, вы сейчас будете принимать решение. Если вы вынесете жесткий приговор, никто в мире не будет сообщать о преступлениях властей.

Приношу извинения близким и родственникам погибших, надеюсь на справедливое наказание со стороны швейцарского суда, — сказал Гаравский.

При этом защита, признавая участие экс-спецназовца в похищении оппозиционных политиков, настаивала на его полной невиновности. Как заявила адвокат срок давности по преступлениям истек — информация о похищениях и убийствах Захаренко, Гончара и Красовского была опубликована различными источниками, в том числе европейскими структурами, еще в 2001 году.

Присутствовавшая на суде дочь Юрия Захаренко Алена в комментарии «Новаму часу» отметила, что находится тут — это ее моральный долг перед отцом и другими семьями и людьми, которые страдают в Беларуси.

— Напротив меня сидит человек, который видел последние минуты моего отца. Это тяжело вынести любому человеку, даже тому, кто не имеет к этому процессу никакого отношения. Да, тяжело, да, больно, но я должна пройти этот путь, общество должно знать о зверствах, которые творятся в Беларуси, какая репрессивная машина существует. Через 24 года мне представилась такая возможность, и мы пойдем до конца и сделать все возможное, чтобы повлиять на то, что сейчас происходит в моей стране, — сказала Алена Захаренко.

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