закрыть
21 сентября 2023, четверг, 0:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из Москвы в Германию вылетел медицинский борт

19
  • 20.09.2023, 23:21
  • 10,234
Из Москвы в Германию вылетел медицинский борт

Самолет осуществлял движение с отключенным транспондером.

Данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar свидетельствуют, что из Москвы в Германию вылетел медицинский борт.

Так, согласно размещенной на портале информации, зарегистрированный в Германии бизнес-джет Bombardier Learjet 60 вылетел из столичного аэропорта Внуково около 13:00 по минскому времени. На протяжении некоторого времени самолет осуществлял движение с отключенным транспондером, после чего он вошел в латвийское воздушное пространство.

Пунктом прибытия борта, по данным Flightradar, является аэропорт немецкого города Ганновер. Предполагается, что самолет преодолеет дистанцию над Балтийским морем, после чего приземлится в Германии в течение часа.

При этом неизвестно, кто может находиться на борту лайнера санитарной авиации. Как правило, для пролета подобных воздушных судов выдается специальное разрешение, которое предоставляется в том случае, если выполнение рейса осуществляется в гуманитарных целях, например, для перевозки пациента на лечение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер