Из Москвы в Германию вылетел медицинский борт 19 20.09.2023, 23:21

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Самолет осуществлял движение с отключенным транспондером.

Данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar свидетельствуют, что из Москвы в Германию вылетел медицинский борт.

Так, согласно размещенной на портале информации, зарегистрированный в Германии бизнес-джет Bombardier Learjet 60 вылетел из столичного аэропорта Внуково около 13:00 по минскому времени. На протяжении некоторого времени самолет осуществлял движение с отключенным транспондером, после чего он вошел в латвийское воздушное пространство.

Пунктом прибытия борта, по данным Flightradar, является аэропорт немецкого города Ганновер. Предполагается, что самолет преодолеет дистанцию над Балтийским морем, после чего приземлится в Германии в течение часа.

При этом неизвестно, кто может находиться на борту лайнера санитарной авиации. Как правило, для пролета подобных воздушных судов выдается специальное разрешение, которое предоставляется в том случае, если выполнение рейса осуществляется в гуманитарных целях, например, для перевозки пациента на лечение.

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