СБУ и ВМС нанесли масштабный удар по российской авиабазе «Саки» в Крыму 2 21.09.2023, 10:17

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В момент прилета «Нептунов» там находилось 12 боевых самолетов РФ.

Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские Силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму. На вражеском военном объекте находилось по меньшей мере 12 боевых самолетов.

На аэродроме находились боевые самолеты РФ Су-24 и Су-30, а также ПЗРК «Панцирь». Об этом obozrevatel.com сообщили источники в СБУ.

Также известно, что на аэродроме «Саки» находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также в качестве боевого ударного дрона.

В результате отработки по аэродрому технике оккупантов было нанесено существенные повреждения. В Службе безопасности уточнили, что для атаки были использованы дроны, которые перегрузили российскую противовоздушную оборону. После этого был нанесен удар ракетами «Нептун».

Стоит отметить, что даже российские пропагандисты признают серьезные разрушения и потери оккупантов на украинском полуострове. По предварительным данным, в результате атаки СБУ и ВМС в Крыму погибло не менее 30 российских военных.

Кроме того, в СБУ заверили, что с каждым днем «бавовны» в Крыму будет еще больше. Поэтому российские захватчики не смогут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове.

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