Дело «эскадрона смерти»: приговор Гаравскому вынесут 28 сентября 3 21.09.2023, 19:21

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Юрий Гаравский

Прокурор запросил три года тюрьмы.

Приговор Юрию Гаравскому будет вынесен 28 сентября в 15:00, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Напомним, Гаравского судят по универсальной юрисдикции. Он обвиняется в причастности к многочисленным исчезновениям людей – экс-главы МВД Юрия Захаренко, экс-главы ЦИК и вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского в 1999 году.

Прокурор запросил для Гаравского три года тюрьмы, из которых один год реального заключения и два года условного с испытательным сроком в четыре года. Судья заявил, что приговор будет вынесен в письменном виде, отдельного заседания для его оглашения не будет. Мотивировочная часть приговора будет опубликована позже.

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