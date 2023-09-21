Лукашенко рассказал о своей 18-й резиденции 21.09.2023, 20:06

На первом этаже резиденции для диктатора сделали отделение реабилитации.

Александр Лукашенко рассказал о своей 18-й резиденции, пишет БелТА.

— На нас началось уже идеологическое и информационное давление. Недавно появилась информация: «Лукашенко построил себе новую резиденцию, там, наверное, будет ВНС». Я думаю: где построил, кто построил? Без меня это не могли построить. Оказывается, большую чиновничью больницу отдали Кухареву (в ведение городских властей Минска. — Прим. ред.) — построили маленькую за городом — и там было старое отделение реабилитации. Его Управление делами отремонтировало. Сделали реабилитацию на первом этаже. На верхнем этаже поручил все благотворительные фонды, которые мы закрыли (собачек лечили, кошек и так далее), собрать под одной крышей, — рассказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул:

— Мне хватает мест, где работать. Здесь я работаю (во Дворце Независимости. — Прим. ред.) и за городом — один к одному кабинеты. Больше ничего не надо.

Как сообщал Charter97.org, у Лукашенко может быть целый букет болезней.

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