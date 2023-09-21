Как использовать вино в быту 6 21.09.2023, 21:23

1,250

Восемь гениальных лайфхаков.

После торжества осталась открытая бутылка вина? Ни в коем случае не пейте его. И уж тем более не выливайте! Выдохшееся вино еще пригодится вам в быту, пишет Insider.

Чистка фруктов и овощей

Кто знает, что пришлось пережить фруктам и овощам, которые в открытом виде хранились на полках магазинов до того, как вы принесли их к себе домой. Наверняка на них скопилось огромное количество загрязнений и вреднейших бактерий! Как известно, мыть продукты мылом и жидкостью для мытья посуды – плохая идея, поскольку моющие средства могут попасть к нам в кишечник и вызвать не самые приятные последствия, а вот использовать для очистки фруктов и овощей вино... Отличный вариант! Алкоголь в вине растворяет загрязнения на поверхности, а также его компоненты убивают несколько видов патогенов пищевого происхождения, таких как сальмонелла и кишечная палочка.

Мытье стекол и зеркал

Испорченное белое вино превращается в уксус, поэтому его можно смело использовать для мытья стекол. Разведите две ложки белого вина в бутылке с водой и при помощи распылителя нанесите раствор на стекла и зеркала. После этого протрите поверхности газетой – теперь они заблестят от чистоты!

Избавление от плодовых мух

Плодовые мушки – одни из самых нежелательных гостей на кухне. Если все-таки они нагрянули к вам, избавиться от них можно ароматным красным вином. Налейте небольшое количество вина в миску, накройте ее полиэтиленовой пленкой, проделайте на ней несколько отверстий и ждите, пока все мухи клюнут на приманку. Забраться внутрь ловушки они смогут, а вот выбраться из нее – вряд ли.

Заживление синяков

Чтобы ускорить процесс заживление синяка, можно воспользоваться старым народным методом: обмокните кусочек хлеба в красном вине и приложите его к синяку. Вино богато флавоноидами – антиоксидантами, оказывающими ряд полезных воздействий на организм, в том числе они успокаивают воспаленные ткани.

Удаление жирных пятен на бетоне

Разлилось машинное масло на бетонный пол гаража? Не беда. Залейте его небольшим количеством вина: этанол и винная кислота помогут быстро удалить жир. Для дополнительного эффекта можете также посыпать пятно пищевой содой.

Маринад для мяса

Помимо того, что красное вино придает мясу утонченный привкус, оно еще и может уменьшить количество соединений, вызывающих рак, которые естественным образом содержатся в мясе! Для маринада используйте стакан красного вина, полстакана оливкового масла и приправы по вашему вкусу, оставьте мясо пропитываться как минимум в течение 6 часов, а затем можете приступать к жарке.

Средство для смягчения кожи

Как мы уже говорили, в вине содержатся полезные антиоксиданты и винная кислота, они способны тонизировать и смягчать нашу кожу. Некоторые женщины используют красное вино в качестве тоника, но есть еще один метод, как использовать напиток для придания красоты и эластичности кожи: можно принять ванну, добавив в воду стакан вина.

Удобрение растений

Перед тем, как выбросить недопитую бутылку вина, вылейте остатки напитка на свою компостную кучу. Компоненты вина уничтожат бактерии, которые могли образоваться в компосте, что несомненно благоприятно скажется на вашей почве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».