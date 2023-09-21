В продаже появилась машина специально для молодых мам 21.09.2023, 21:50

Вот сколько она стоит.

Дочерний бренд китайского автоконцерна BAIC представил очень необычную новинку — компакт-вэн Arcfox Kaola, разработанный специально для молодых мам. Изначально его показали в статусе концепта, но компания получила множество положительных отзывов и решила запустить автомобиль в серию, пишет av.by.

Четырехместная машина имеет длину 4,5 метра и колёсную базу 2 820 мм. В движение Arcfox Kaola приводится единственным электромотором на передней оси, выдающим 163 л. с. Батарея на 58,8 кВт обеспечивает запас хода до 500 км без подзарядки.

Модель Arcfox Kaola имеет множество особенностей, которые будут интересны именно мамам с маленькими детьми либо беременным женщинам. На втором ряду установлены два раздельных сиденья, на одном из них уже размещено специальное трансформируемое детское кресло. Платформа-носитель электрифицирована и поворачивается в сторону родителя, когда нужно посадить или забрать ребёнка. Когда малыш уснёт, кресло само примет более горизонтальное положение.

Правое сиденье сзади оптимизировано для перевозки беременных женщин: в нём можно ехать полулёжа, положив ноги на опущенную вперёд спинку переднего пассажирского кресла. На этом уникальные особенности машины не заканчиваются. Спереди есть подлокотник, который может трансформироваться в пеленальный столик.

В список оборудования серийной версии вошли, помимо прочего, видеокамера для наблюдения за задними сиденьями, кондиционер с фильтром тонких частиц и источник ультрафиолета, позволяющий продезинфицировать салон. Приём заказов в Китае уже открыт, цена — от 18 100 до 23 300 долларов.

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