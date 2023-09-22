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«Беларуская выведка»: Белорусам поэтапно закроют выезд за границу

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  • 22.09.2023, 8:19
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«Беларуская выведка»: Белорусам поэтапно закроют выезд за границу

Полное закрытие «железного занавеса» планируется к весне 2024 года.

Телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил о том, что в у Лукашенко режиме секретности создана специальная рабочая группа «по предотвращению утечки человеческого, интеллектуального/финансового капитала».

В группу вошли представители Совбез, ОАЦ и КГК. Каждое ведомство представляет свою концепцию сдерживания.

Совбез вносит предложения по ограничению количества поездок граждан, находящихся в резерве и запасе, планируется введение разрешительной системы военкоматов. Так же ограничат юношей, состоящих на допризывном учёте (школьники 10–11классов) по линии Министерства обороны. Согласовываются процедуры взаимодействия Военкоматов с Госпогранкомитетом. Целесообразность и длительность выездов для военнообязанных придётся согласовывать с военкоматами, а для школьников - возможен полный запрет на выезд до зачисления в учебные заведения. Это делается только с целью предотвратить выезд выпускников на обучение в ВУЗы ЕС.

ОАЦ даёт анализ по возрастным и профессиональным группам и вносит предложения по ограничению миграции граждан. Их задача значительно сократить и осложнить профессиональную эмиграцию и выезд молодёжи на обучение. В вузах Беларуси планируют ввести для всех отработки до 3 лет вне зависимости от формы обучения, что значительно осложнит выезд абитуриентов в дальнейшем.

Планируется усложнить работу визовых центров и ввести в дальнейшем в целом запретительное законодательство. В соответствии с проектами законов, абитуриенты, желающие выехать на обучение, должны будут проходить через комиссии Исполкомов, которые будут принимать решения о целесообразности. Таким образом выезд абитуриентов хотят свести к минимуму.

Профессиональную эмиграцию будут сдерживать налогами и тарифами ЖКХ, обязательствами содержания детей и родителей. Будет введено соответствующее законодательство.

Комитет госконтроля вносит предложения по тотальному контролю за вывозом капитала, включая наличные средства физлиц через погранпереходы.

«Вывод: режим тщательно работает над дальнейшим предотвращением утечки человеческого и материального капитала из страны. Кто имеет планы эмигрировать, отправить детей на обучение или вывезти ресурсы, - начался обратный отсчёт.

По нашей информации ограничения будут вводиться поэтапно. Полное закрытие «железного занавеса» планируется к весне 2024», - пишет «Беларуская выведка».

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