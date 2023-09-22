Уроки Гаравского 1 Ирина Халип

22.09.2023, 9:14

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Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

Продукты лукашенковской системы измениться не могут.

У вас такое бывало, наверное, тоже: читаете вы статью иностранного журналиста о событиях в Беларуси. Издание уважаемое, журналист талантливый и знающий тему, изложение правильное – все так, как и было. И тем не менее все время что-то дергает: тут неточность, здесь совершенно ошибочный вывод, там деталь, которой не существует, а еще к нормальным людям зачем-то присобачивает в качестве дополнительного эксперта какого-нибудь Гигина, чтобы две точки зрения присутствовали. И вот все в целом правильно, а ощущение халтуры.

Журналист не виноват. Его единственная проблема в том, что он нездешний. И понять ситуацию со всеми ее нюансами, деталями, чудовищными историями и отсутствием логики в происходящем он просто не в состоянии. Хорошо, что вообще обратил внимание на далекую от своей страну, которая никоим образом не влияет на геополитическую ситуацию в его, журналиста, регионе. Хорошо, что написал. Хорошо, что хотя бы попытался понять, что здесь творится.

Приблизительно так я восприняла и суд в Швейцарии над участником «эскадрона смерти» Гаравским. Да, швейцарский прокурор ловил его на противоречивых показаниях, задавал важные вопросы, допрашивал жестко. Но он – швейцарский прокурор, живущий и работающий в совершенно иной системе координат. Там бутерброд падает маслом вниз, и прокурор никогда не сможет понять, что в нашей системе координат этот бутерброд может просто улететь в теплые края со стаей птиц. Они профессионалы – и прокурор, и судья. Но профессионалы другого мира – того, в котором президент конфедерации никогда не прикажет затолкать в машину бывшего министра и застрелить его где-нибудь в лесу. Они не услышат в словах Гаравского «я этой цепью беру Гончара на задушку» того, что слышим в них мы. И потому прокурор требует три года лишения свободы, два из которых – условно.

Конечно, сейчас наверняка возникнут конспирологические версии о том, что это спецоперация с целью выманить остальных убийц из эскадрона смерти, замануха, жирный червяк на рыболовном крючке: вот, смотрите, это не больно и не страшно, приезжайте к нам в Европу и расскажите, как все было, а мы вам за это совсем чуть-чуть тюрьмы, но в хороших условиях с последующей социальной реабилитацией и льготами. Нет, вряд ли. Это гуманизм, приправленный другой геолокацией. Да и условия в швейцарских тюрьмах таковы, что туда скорее белорусские молодые специалисты рванут, чтобы вместо отработки по распределению в нормальных условиях год-другой пожить, пусть и за решеткой.

Скажу честно: меня не волнует приговор Гаравскому. Это в любом случае будет нечто символическое. А настоящие суды все-таки пройдут в Беларуси. Потому что только мы сами, только судьи свободной Беларуси, которым мы будем доверять, смогут вынести справедливые приговоры по делу о похищениях и убийствах выдающихся белорусов. Недавно подумала, что если бы Саддама Хусейна судили в Гааге, а не в Багдаде – как знать, может, он бы уже отбыл срок и жил спокойно где-нибудь среди голландских или бельгийских пейзажей, как живет бывший диктатор Кот-д’Ивуар Лоран Гбагбо, и раздавал интервью, как Воислав Шешель. Так что лучший суд для Путина будет не международный уголовный, а Басманный, а для Лукашенко с эскадроном смерти – допустим, Октябрьский или Партизанский. Не сомневаюсь: эти суды еще состоятся.

Что до Гаравского, то он, как ни странно, нам всем преподал урок. Теперь мы точно знаем, что продукты лукашенковской системы не меняются. Им неведомо раскаяние, чувство вины, сопереживание. Все они - такие же, как этот вертящийся ужом швейцарский подсудимый: лживые, подлые, не видящие разницы между добром и злом. Собственные преступления они рассматривают исключительно как товар, которым можно приторговывать в случае необходимости, когда деньги очень нужны или легализация в Европе. Такого добра из бывших карателей там, к слову, уже не на один эскадрон наберется.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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