Удар по Севастополю: как ВСУ обманывают российскую ПВО 1 22.09.2023, 21:43

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У россиян проблемы с перехватом Storm Shadow.

Во время атак крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp украинские военные одновременно запускают также отвлекающие российскую ПВО ракеты-обманки. Часто именно такие обманки попадают в российские сводки в качестве «сбитых» Storm Shadow. Об этом заявил израильский военный эксперт Давид Шарп в комментарии проекту «Можем объяснить».

Он отметил, что Storm Shadow и их французский аналог Scalp являются очень сложными целями для ПВО.

- У Storm Shadow низкая радиолокационная заметность, она летит к цели на очень низкой высоте – 30 метров. Это затрудняет ее обнаружение и поражение, – поясняет эксперт.

Кроме того, в ходе таких атак украинская армия запускает ракеты-ловушки, на которые и отвлекаются плохо обученные российские зенитчики.

- Минобороны РФ даже не всегда врет в своих отчетах — они часто принимают сбитые ложные мишени за настоящие ракеты. В атаках всегда принимают участие несколько таких мишеней, – подчеркнул Давид Шарп.

Военный аналитик констатирует, что российская пропаганда явно переусердствовала, расхваливая свою ПВО. На практике заявления о «сверхдержаве в области ПВО» не оправдываются: «аналоговнетные» зенитно-ракетные комплексы не являются вершиной технологий, а у их экипажей наблюдаются проблемы с методикой отражения воздушных угроз.

«Можете себе представить противостояние со странами НАТО? Если бы летели не несколько таких ракет, а сразу десятки или сотни? Вместе с другими инновационными средствами, которые есть у США... Лучше даже не думать об этом», – резюмирует эксперт.

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