Белорус изобрел электровелосипед и «сломал голову» пользователям Tik Tok 22.09.2023, 22:14

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Конструкция вызвала споры.

Житель Бобруйска смастерил электровелосипед, внешний вид которого удивляет, а конструкция вызывает споры. «АвтоГродно» предлагает посмотреть, как он устроен.

Все началось с того, что у одного из магазинов в Бобруйске очевидец заметил «чудо техники» – велосипед со странным навесным оборудованием стоял у велопарковки. Мужчина заснял технику на видео и разместил ролик у себя на странице в Tik Tok.

За несколько дней видео завирусилось, а в комментариях стали размышлять, на каких деталях собран необычный электровелосипед.

На записи видно, что умелец доработал обычный велосипед времен СССР. Он установил над передним колесом дополнительную площадку, на которой закрепил электромотор. Скорее всего, от стиральной машины.

С помощью роликов и ремней он организовал привод на переднее колесо. Но сделал это достаточно хитро. Как известно, частота вращения (скорость) электромоторов от стиральных машин огромна. Если передать эту частоту на колесо, оно начнет вращаться так быстро, что удержаться на велосипеде будет сложно, не говоря уже о комфортной езде. Поэтому умелец сделал целую систему привода из роликов разного диаметра, чтобы колесо вращалось не так быстро.

Питается электромотор от батареи, размещенной на раме велосипеда. Есть предположение, что это аккумулятор – от армейской радиостанции.

Включается электромотор по щелчку тумблера, установленного на руле.

Заднее колесо оставлено без изменений, тормоз тоже остался на заднем колесе.

Судя по царапинам на краске навесного элемента, вся эта конструкция уже не новая, а значит электровелосипед служит уже долго и исправно.

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