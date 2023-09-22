Буданов: События в Крыму косвенно указывают на планы ВСУ 1 22.09.2023, 23:00

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Кирилл Буданов

Украина вернет полуостров до конца этого года?

События, которые происходят в Крыму примерно с середины августа, косвенно указывают на дальнейший ход украинского наступления. Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью The WarZone, отмечает liga.net.

В ответе на вопрос журналиста о наступлении ВСУ и верит ли глава ГУР, что Украина вернет Крым до конца этого года, Буданов сказал, что «активизация в Крыму» косвенно указывает на планы командования.

«Украинская контрнаступательная операция началась в начале лета и продолжается до сих пор... И как вы правильно сказали, я не главнокомандующий Генштаба. Но если говорить о Крыме, вы же не могли не заметить, что с середины августа по Крыму происходит определенная активизация, и это может косвенно подсказать вам ответ на ваш вопрос», – сказал Буданов.

В августе ВСУ начали наносить систематические удары по военным целям и логистическим узлам оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Сообщалось, что помимо нанесения ракетных ударов, которыми уничтожаются системы ПВО и военная инфраструктура, на побережье Крыма высаживались украинские разведгруппы.

Напомним, что 22 сентября, вскоре после 13:00, в Крыму, в том числе в Севастополе, прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты сообщили о ракетной атаке Сил обороны Украины по штабу Российского флота на Черном море.

Командующий Воздушными силами ВСУ официально подтвердил, что удар по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе нанесли украинские летчики.

Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму.

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