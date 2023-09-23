В планах — объездить всю страну» 23.09.2023, 2:00

Белорус развивает в Польше необычный бизнес.

Белорус Влад Лукашевич живёт в Лодзи. Ещё в Беларуси он начал заниматься сапбордингом. После 2020 года он вынужден был уехать из страны и перевёз своё дело с собой. Теперь Влад развивает сапбординг в Польше. MOST записал историю беларуса.

Сапбордингом Влад занимается около семи лет. Он совладелец предприятия по производству сапов — плоских плавучих конструкций для плавания. Команда, которая занимается проектированием и дизайном досок, находится в Европе, а производство — в Китае. Один сап среднего уровня стоит от 600 до 1000 евро за комплект.

До 2020 года Влад поставлял сапы в Беларусь и обучал сапбордингу спортсменов и любителей в Беларуси. После 2020 года он уехал в Польшу и перевёз сюда своё занятие — с этого сезона об обучает сапбордингу в Польше. Говорит, увидел большой интерес со стороны местных беларусов.

Вместе с ними Влад устраивает соревнования. В планах — объездить всю страну, а также поехать в Германию и Скандинавию.

В Польше Влада привлекает разнообразие ландшафта: здесь есть и море, и горы, и реки, и озёра. А ещё держит комьюнити: думающие люди, которые уехали из Беларуси — многие из IT-сферы, владельцы малого бизнеса и творческие люди.

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