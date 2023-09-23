Тарнавский: Удары по Крыму важны для успеха контрнаступления ВСУ 23.09.2023, 3:18

Александр Тарнавский

Уничтожение командных пунктов ведет к беспорядку на поле боя.

Удары по Крыму, подобные атаке в пятницу по Севастополю, важны для успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

- Успех наступательных операций заключается не только в уничтожении противника перед собой, но и в уничтожении мест сосредоточения техники, личного состава и особенно в уничтожении командных пунктов, - заявил он.

Тарнавский добавил, что дезорганизация российских сил путем уничтожения командных центров на более высоком уровне приводит к беспорядку на поле боя.

«Уничтоженный командир означает уничтоженную командную связь, а без нее нет согласованных действий», - подчеркнул он.

Крым, уточнил Тарнавский, особенно важен в этом плане, поскольку там сосредоточено большое количество российской военной техники.

«Мы знаем, откуда они наносят удары, как по воздушным, так и по наземным средствам», - сказал он.

Тарнавский подчеркнул, что удар по штабу Черноморского флота России помогает Украине, а также дает Украине надежду на будущее.

«То есть у нас есть возможность бить их не только перед собой, но и в тылу. А когда ты понимаешь, что в тылу враг чувствует себя горячо, это поднимает боевой дух украинских солдат», - добавил генерал.

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