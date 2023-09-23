Таинственный медицинский самолет вылетел из Москвы в Ганновер 23.09.2023, 8:13

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На борту могли находиться Кадыров либо Путин.

СМИ зафиксировали странный авиарейс – роскошный частный медицинский самолет вылетел из Москвы в Ганновер. Медиа предположили, что на борту мог быть Рамзан Кадыров или глава РФ Владимир Путин.

Об этом пишет польское агентство PAP, ссылаясь на информацию немецких СМИ и сайт отслеживания рейсов fligthradar24.com.

Так, портал t-online сообщил, что 20 сентября элитный медицинский самолет вылетел из Москвы в Ганновер.

Данные сайта отслеживания рейсов fligthradar24.com показали, что это Bombardier Learjet 60 из элитного флота FAI Air Ambulance, который, как отмечает Фокус Online, «предлагает пассажирам на борту самый высокий уровень роскоши и новейшие медицинские технологии».

Самолет вылетел из Нюрнберга в 8:00, приземлился в Москве в 11:42, а оттуда вылетел прямо на Ганновер, прибыв на место в 14:51.

После обнародованной информации в сети появилось предположение о том, кто мог быть в самолете. Чаще всего называлось имя лидера Чечни Рамзана Кадырова. Некоторые корреспонденты также предположили, что пациентом медицинского борта был Владимир Путин, пишет t-online.

Стоит отметить, что немецкий город Ганновер небезосновательно гордится своей университетской клиникой. Больница, в частности, специализируется на трансплантационной хирургии, иммунологии и кардиологии.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что состояние здоровья Кадырова значительно ухудшилось. Он несколько дней был в коме.

По данным разведки, председателю Чечни могли сделать операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. По некоторым данным, Кадыров находится в критическом состоянии в клинике в Москве.

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