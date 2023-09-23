В российской Казани прогремел мощный взрыв: горит промзона
- 23.09.2023, 8:25
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Что произошло?
В стране России вечером в пятницу, 22 сентября, прогремели очередные взрывы, на этот раз их было слышно в российской Казани, передает obozrevatel.com.
Как пишут российские пропагандистские каналы в Telegram, взрыв произошел на территории промзоны на улице Аделя Кутуя. На обнародованных в сети кадрах видна яркая вспышка, после которой на автомобилях включилась сигнализация.
Жители Казани рассказали, что сначала был слышен грохот, а затем видна яркая вспышка. Что именно взорвалось пропагандисты не пишут. На место выехали пожарные.
Позже росСМИ выдали, что якобы взрыв на территории промзоны в Казани – «выхлоп двигателя» одного из припаркованных на стоянке авто.
«Местный житель припарковал машину и у него заклинило движок. Он набрал больше 6000 оборотов и произошел хлопок», – утверждают россияне.