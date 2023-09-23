Путин теряет власть Игорь Эйдман, «Главред»

23.09.2023, 8:30

Будет один из трех вариантов «ухода».

В российской истории были заговоры, в результате которых свергали диктаторов, единоличных правителей, а осуществляла эти заговоры сама правящая верхушка. То есть это не путч Пригожина, когда какие-то отморозки несутся в голливудском стиле к Москве на танках, нет. Речь идет о том, что люди втайне договариваются на каких-то дачах или в каких-то гольф-клубах, потом в этот заговор включается все больше и больше людей, а потом царя или диктатора бьют табакеркой в висок, как Павла І, или арестовывают, как Берию, или создают такие условия, когда он просто вынужден уйти в отставку, как это было с Хрущевым.

Думаю, что будет один из трех вариантов: Путина или убьют, или отстранят и изолируют, или вынудят уйти в отставку и заключат сделку (условно говоря, его трогать не будут, дадут ему все привилегии, оставят ему дворцы на Валдае и в Сочи, но взамен он будет должен больше не лезть в политику, или же, если нет, то поступят с ним более сурово).

Но все это будет временно. Может быть, сначала Путину и позволят жить в его дворце на Валдае, а потом, через несколько лет, сдадут в Гаагу. Это неизбежно, потому что им нужно будет как-то урегулировать отношения с Западом.

Уверен, что путинский режим не будет существовать в том виде, в котором он существует сегодня, потому что он чисто персоналистский. Тут огромное значение имеют «тараканы» в голове Путина, они и играют главную роль в стране, даже не ближайшие чиновники из его окружения. Именно «тараканы» начинают войны и беспредельные зверства.

Я не верю, что сразу установится какая-то демократия, и что это будет та «Россия будущего», о которой говорит Навальный. Нет. Думаю, что, по крайней мере, в первое время режим будет сохраняться, путинская номенклатура будет сохранять власть. Режим будет достаточно авторитарным в первое время, но, что самое важное, этот режим не будет вести войну против Украины и угрожать всему миру. Потому что, как я говорил выше, все это никому не нужно. Для путинской номенклатуры это стресс и одни сплошные неприятности. Никакой мотивации продолжать путинскую неоимперскую политику у этих людей нет. Скорее всего, они спустят на тормозах безумные реваншистские планы Путина и будут постепенно договариваться с Западом, потому что им это необходимо для восстановления прежнего качества жизни и обеспечения возможности для своей дальнейшей власти и развития страны, которая будет находиться под их диктатом.

В любом случае, свержение Путина достигнет главную и очевидную цель – Россия перестанет быть экзистенциальной угрозой для всего мира и страной-террористом, которая уничтожает и убивает людей в Украине.

Игорь Эйдман, «Главред»

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