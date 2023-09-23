«Искренне поздравляем с уничтожением штаба Черноморского флота»: митингующие в Ереване потроллили Путина 6 23.09.2023, 8:41

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Видеофакт.

В столице Армении Ереване, где продолжаются антиправительственные демонстрации из-за ситуации в Нагорном Карабахе, активисты передали «привет» России и российскому правителю Путину. Они «поздравили» страну-агрессор с ракетным ударом по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

«Поздравления» Москве прозвучало от представителя Национальнo-демократического полюса – армянского политический блок, который состояит из Всеармянской силы «Сасна Црер» и ряда беспартийных политиков. Видео опубликовали в сети в пятницу, 22 сентября.

«От имени Национально-демократического полюса и всего народа Армении от всей души поздравляю Россию с уничтожением штаба Черноморского флота!» – сказал он.

Также армяне напомнили России о новых достижения Сил обороны Украины на фронте. Россиян «поздравили» с прорывом воинами ВСУ обороны оккупантов на Запорожском направлении.

«От имени Национально-демократического полюса Армении и всего народа Армении поздравляю Россию с прорывом украинской армией «линии Суровикина» на Запорожском направлении фронта. Ура!» – сказал представитель НДС.

После его слов протестующие начали скандировать «Ура!», «Слава Украине!», «Русский корабль, иди нах*й!».