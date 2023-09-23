Белоруска придумала, как в августе ездить по июньскому проездному 4 23.09.2023, 8:49

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Получилось ли сэкономить?

Жительница Могилева попыталась сэкономить на проездном на общественный транспорт, «продлив» себе использованный июньский билет на август. Но была разоблачена сначала контролером, потом — судебным экспертом, а теперь, возможно, заплатит штраф в несколько раз больше, чем стоимость месячного проездного, рассказали в комитете судебных экспертиз.

В первых числах августа бдительный контролер в могилевском общественном транспорте обратила внимание на подозрительный проездной билет на автобус и троллейбус, предъявленный пассажиркой, и вызвала милицию.

Начали проверку, провели судебную техническую экспертизу документов. Выяснилось, что сам по себе бланк билета подлинный, однако женщина над ним основательно поработала. В частности, вырезала кружочек с цифрой «8», обозначающей период действия проездного (то есть август — восьмой месяц года), а отверстие на месте цифры «6» заклеила частью другого бланка.

Пассажирка — 40-летняя могилевчанка — призналась, что проездной билет на август переделала из старого июньского, чтобы сэкономить. Составлен протокол об административном правонарушении.

К слову, месячный проездной на автобус и троллейбус в Могилеве стоит 48,04 рубля. А штраф за изготовление и сбыт поддельных документов — в размере от 10 до 20 базовых величин (от 370 до 740 рублей).

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