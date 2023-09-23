СМИ: В школе Гродно родителей попросили сообщить об «иностранных документах» в семье 7 23.09.2023, 9:13

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Чиновники от образования изобразили «искреннее удивление».

Источник «Зеркала» рассказал, что на днях в одной из школ Ленинского района Гродно родителей попросили сообщить, есть ли у кого из членов семьи карты поляка или ВНЖ других стран. В отделе образования Гродненского горисполкома такой инициативе были «искренне удивлены».

— Классный руководитель написал в родительский чат, чтобы все, у кого есть иностранные документы, прислали ей об этом информацию в личные сообщения, — сказал источник.

Аналогичные просьбы поступили родителям как минимум в нескольких классах одной из школ. Учебное заведение из соображений безопасности журналисты не называют.

При этом мам и пап просят сообщить о наличии карт поляка или ВНЖ не только у детей, но и у них самих. Что будет, если семьи не расскажут об этом, источник не знает.

Чтобы узнать, с чем связана такая инициатива, журналистка «Зеркала» как мама школьника позвонила в отдел образования, спорта и туризма Ленинского района Гродно.

— Впервые о таком слышу, — искренне удивилась специалист отдела и порекомендовала обратиться к своему начальству.

Дозвониться у журналистов не получилось, поэтому обратились в отдел образования Гродненского горисполкома.

— Если честно, я в первый раз [о таком] слышу, — удивился чиновник и попросил подробнее рассказать, о какой школе идет речь. — Чтобы понимать [что происходит], мне нужно позвонить директору, что там за «отсебятина классного руководителя».

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