Россияне применили боеприпасы с иероглифами производства неизвестной страны 8 23.09.2023, 9:21

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Что это может быть?

Россия обстреливает украинцев боеприпасами, на частях которых есть надписи иероглифами.

Об этом сообщила депутат Киевской городской рады Елена Терещенко.

«Вот такое послание получили вчера утром вместе с обломками разорвавшейся рядом с нашим домом ракеты, которые собираем уже второй день...

Текст выполнен иероглифами и свернут в миниатюрный рулончик 10мм х 4мм, сверху залит чем-то белым и жестким. Защитный слой сняла, но бумагу не разворачивала, чтобы не повредить.

Что это может быть? Поздравление от разработчиков вражеской ракеты? Может кто-то может прочитать?» – рассказала она.

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