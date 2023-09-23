Нарышкина каша Сергей Ежов, The Insider

23.09.2023, 9:32

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Война не мешает семье главы СВР России торговать гречкой со странами НАТО.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин — один из самых ярых антизападников в руководстве страны. Он обвиняет Европу в «расплодившихся развращениях», США — в неоколониальной политике, обещает продвигать «новые принципы мироустройства». Все это не мешает его семье не только наслаждаться отдыхом на Западе, но и торговать со странами НАТО, продавая им агропродукцию (сам Нарышкин попал под санкции, но бизнес записан на его родственников). Среди главных контрагентов его семьи — «Ашан», тот самый, который, несмотря на французских собственников, поставлял товары российским военным.

Один из главных бизнес-активов семьи Нарышкина — поставщик круп «Агро-Альянс». Раньше доля в этом предприятии была у дочери главы СВР Вероники Нарышкиной, а в прошлом году ее переписали на невестку главного разведчика страны Светлану Нарышкину.

ООО «Агро-Альянс», в котором семья Нарышкина контролирует 27,15%, достаточно успешная компания. В прошлом году оборот составил 19,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 396 млн. Торгует рисом, гречкой, фасолью, манкой, хлопьями, макаронами и т. д.

Свою продукцию фирма Нарышкиных поставляет в крупные торговые сети. Например, в «Ашан», который, несмотря на французских собственников, помогает российским военным. Но не обходится, разумеется, и без господрядов. «Агро-Альянс» продает крупы в российские колонии и тюрьмы, зарабатывая на этом десятки миллионов. Только с начала этого года компания заключила 8 контрактов на поставку пшена и ячменя с учреждениями ФСИН Якутии, Кузбасса, Приморского края, Новосибирской и Мурманской областей.

Но, как обнаружил The Insider, внутренним российским рынком аппетиты Нарышкиных не ограничиваются. «Агро-Альянс» отправляет крупы и на экспорт: в США, Канаду, Евросоюз, Израиль и другие страны.

Так, крупы от Нарышкина закупают две фирмы из Нью-Йорка: Zenith Foods LLC и Krasnyi Oktyabr Inc. В США «Агро-Альянс» только за прошлый год отправил более 113 тонн продуктов.

Канадский партнер семьи главы российской разведки — East-West Foods Distribution Inc. За прошлый год эта компания из Канады закупила у «Агро-Альянса» больше 51 тонны круп. В Германии с фирмой Нарышкина работает Posylka.de GmbH, в Грузии — ООО «Мзиури», в Израиле — Kogan Petr Kappi.

Члены семьи Сергея Нарышкина, в отличие от него самого, не находятся под западными санкциями. Дочь главы СВР Вероника, как ранее писал The Insider, любит отдыхать в Италии, Греции и других странах НАТО. Сын Андрей Нарышкин смог получить венгерский ВНЖ (вид на жительство). А супруга сына Светлана, на которую теперь и записан бизнес, по данным The Insider, за последние восемь лет не менее тридцати раз слетала в Европу: в Цюрих, Вену, Ларнаку, Париж, Будапешт, Салоники, Женеву, Варшаву, Мюнхен, Каунас, Ригу, Берлин и Брюссель.

Сергей Ежов, The Insider

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