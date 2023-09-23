Появились спутниковые снимки разгромного уничтожения штаба Черноморского флота РФ 23.09.2023, 9:46

Как выглядело здание до и после ракетного удара.

В Севастополе здание штаба Черноморского флота Военно-морских сил Российской Федерации получило серьезные разрушения вследствие ракетных ударов, нанесенных 22 сентября. Это доказывают снимки местности, сделанные спутником.

Соответствующими фотографиями утром 23 сентября поделился проект «Крым.Реалии». Съемку провел спутник американской компании Planet Labs.

Журналисты отметили, что дым и разрушения видны даже из космоса. Несмотря на множество доказательств успешной атаки, т.н. власти оккупированного полуострова и военные страны-агрессора утверждают, что все ракеты якобы были сбиты.

Фото были сделаны за день до прилетов (21 сентября) и после (22 сентября). Второй кадр показывает: крыша штаба российских захватчиков изрядно повреждена, над зданием было много дыма.

Напомним: во время атаки взрывов в Севастополе прогремело несколько. По данным СМИ, на место выезжало более 25 машин скорой помощи.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил: (погибли по меньшей мере девять человек, 16 получили ранения https://charter97.org/ru/news/2023/9/23/564898/). Среди последних есть два российских генерала. Пострадали, в частности, высокопоставленные российские захватчики: генерал-полковник Александр Романчук и генерал-лейтенант Олег Цеков.

По неподтвержденным данным, для этой операции использовались переданные партнерами ракеты Storm Shadow.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».