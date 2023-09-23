«И тут началось самое интересное: мне дали целый список странных документов» 6 23.09.2023, 9:52

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Как опытную HR-специалистку пригласили на работу в колледж за 800 рублей.

Пару месяцев назад HR-специалистку Надежду пригласили преподавать в одном из минских колледжей. После собеседования девушку хотели буквально с руками оторвать, но дальше что-то пошло не так, пишет CityDog.io.

«Вернуться сюда преподавать было моей мечтой»

Я пришла в этот колледж студенткой 20 лет назад и отучилась четыре года по специальности «учитель», — вспоминает Надежда. — Честно говоря, я всегда ловила себя на мысли, что вернуться сюда преподавать было бы здорово. Тем более именно на моей специальности у меня было углубленное изучение методик преподавания и педагогики.

После окончания колледжа я сначала поработала в школе, потом какое-то время в частных детских центрах и в итоге пошла в бизнес. У меня почти 15 лет опыта в сфере HR в различных областях, включая IT, — и на всех этапах моей карьеры мне очень помогали мои знания.

Но и прокачала я себя серьезно, потому что по сути своей HR очень плотно связан с педагогикой: здесь и составление плана консультаций, и организация различных мероприятий, и разработка или адаптация учебных программ.

Как я оказалась на собеседовании

Я уже несколько лет успешно работаю на фрилансе, но мое резюме висит на сайте по поиску работы: мне интересны проекты, где можно посотрудничать с разными компаниями. Собственно, там меня и нашла секретарь колледжа. Позвонила и предложила рассмотреть вакансию преподавателя педагогики.

Конечно, у меня екнуло. Во-первых, вернуться в родные пенаты, но уже в качестве преподавательницы, было отчасти моей мечтой, ну а во-вторых, я люблю делиться знаниями и опытом. И мне правда есть что рассказать: я могу предоставить студентам конкретные инструменты, как теорию легко использовать на практике.

Директору я сказала: «Я иду не за деньгами. Эта ставка не покроет даже аренду моей квартиры»

На встрече с директором мне сразу выдали, что полная ставка — это пять дней в неделю, кураторство и зарплата около 800 руб.

Я предупредила, что преподавание не будет моей основной работой и что я иду преподавать не из-за денег: «Эта ставка не покроет даже аренду моей квартиры».

Я была готова взять три дня в неделю и какую-то проектную занятость: помимо знаний в педагогике, у меня большой опыт работы в международных компаниях, именно управленческий опыт, я легко могу помочь студентам в профориентации, в построении вектора карьеры.

Да у меня, собственно, и был такой план — честно делиться тем, что умею сама, чтобы выпускники потом эти знания не просто в виде диплома положили на полку, а могли монетизировать.

Они взяли время на «подумать», но перезвонили практически сразу — все мои условия были приняты, и мне предложили взять несколько групп со второго, третьего и четвертого курсов. Мне только требовалось прийти в отдел кадров, чтобы запустить процесс оформления.

Тут и началось все самое интересное. Мне дали целый список документов. Кроме характеристик за последние пять лет работы со всех мест, медицинских справок с психологического и наркологического диспансеров, что, в принципе, стандартно, отдельным пунктом стали запросы в милицию.

Схема такая: администрация колледжа пишет запрос в милицию с моими данными, а там меня проверяют по всем базам. На вопрос, на предмет чего конкретно меня будут проверять, так как можно взять обычную справку о судимости, мне прямым текстом сказали: на предмет событий 2020 года.

А еще вместе со всеми документами на трудоустройство мне вручили заявление на вступление в профсоюз.

«Я вас на работу не возьму! Как я наверху объясню, что вы не готовы поддерживать происходящее в стране?»

Я сразу сказала, что вступать в профсоюз не буду. Стали уговаривать, но я стояла на своем — для меня это принципиальная позиция, для меня это важно. Мне в отделе кадров говорят: но у нас у всех сотрудников стопроцентная членство. Я отвечаю: пожалуйста, их выбор, а я не буду вступать. И если это обязательное условие, то я отказываюсь от вакансии.

Ладно, говорят, давай тогда проверку пройдем, и можно без профсоюза. Две недели меня проверяли и в итоге позвонили: «Все хорошо — приходи». И сразу в кабинет к директору: с документами все в порядке, с проверкой тоже, но они снова протягивают заявление в профсоюз со словами: «Да что вам стоит, да это ничего такого не значит». На что я снова отвечаю, что это моя принципиальная позиция и я ее озвучила с самого начала.

И тут началось: «Да как вы вообще смеете? Да вы идете в бюджетную организацию! Да вы обязаны как куратор и педагог!» На вопрос, что именно я обязана, мне ответили: вести активную агитационную деятельность в поддержку политики государства и так далее.

В конце нашей беседы директор мне сказала: «Если это принципиальная позиция — дело ваше, заставить вас вступить я не могу. Но, если вы не подписываете эти документы, я вас на работу не возьму — как я наверху объясню, что вы не готовы поддерживать то, что в стране происходит?»

На этом мы попрощались, и я ушла.

Жаль ли мне, что моя мечта так и не сбылась?

Я не знаю. Думаю, все же труднее всего сейчас вот этим студентам, которым нужно пробираться к знаниям и профессии через такие препятствия из профсоюзов, агитации и политики, которых вообще не должно быть в учебном процессе. Очень хочется верить, что они обязательно справятся и, несмотря ни на что, найдут себя и свой путь.

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