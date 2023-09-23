Валерий Карбалевич: Новая резиденция нужна Лукашенко для скоропостижного ухода 1 23.09.2023, 10:14

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Весь пазл загадочного дворца сложился.

18 сентября опубликован фильм-расследование о реконструкции четырехэтажного дома в центре Минска. Он превращен в роскошный дворец. Его стоимость оценивается почти в 14,4 миллиона долларов. Ершик для унитаза там стоит 600 рублей.

Такое роскошное сооружение в сегодняшней Беларуси может быть предназначено только для одного человека. Поэтому эксперты пришли к выводу, что это новая резиденция Александра Лукашенко, пишет в статье на сайте «Свободные новости плюс» политолог Валерий Карбалевич:

— Сейчас нет единого мнения о том, сколько сейчас резиденций у белорусского правителя. В независимых СМИ приводятся разные цифры. Одни называют 12, другие – 17 резиденций.

Казалось бы, неужели человеку мало? Зачем нужна еще одна?

Информация получила широкий резонанс. 21 сентября сам Лукашенко вынужден был на нее реагировать, опровергать: «На нас началось уже идеологическое и информационное давление. Недавно появилась информация: «Лукашенко построил себе новую резиденцию, там, наверное, будет ВНС».

Смысл его опровержения был такой, что новая резиденция ему не нужна: «Мне хватает мест, где работать. Здесь я работаю (во Дворце независимости. — Прим. БелТА.) и за городом — один к одному кабинеты. Больше ничего не надо».

А что же тогда построено в виде роскошного дворца? Лукашенко уверяет, что на первом этаже этого здания сделали отделение реабилитации больницы. «На верхнем этаже поручил все благотворительные фонды, которые мы закрыли (собачек лечили, кошек и так далее), собрать под одной крышей».

Объяснение явно несуразное. Отделение реабилитации не нуждается в такой роскоши. Что касается благотворительных фондов, то, как верно заметил Лукашенко, их «закрыли», ликвидировали юридически и фактически, многих людей, работавших там, репрессировали, вынудили эмигрировать. А теперь, оказывается, этим ликвидированным фондам отвели целый этаж роскошного дворца? Даже странно, что ничего более вразумительного он придумать не смог.

Поэтому версия информационных ресурсов является самой правдоподобной. Согласно его информации, это здание должно стать резиденцией председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Однако вновь возникает вопрос: зачем председателю ВНС такой дворец? Например, подобной роскошной резиденции нет у главы правительства, у председателей верхней и нижней «палат парламента». Нет речи о строительстве подобного дворца для председателей Конституционного суда или Верховного суда. А вот председателю ВНС такое сооружение понадобилось.

Эту загадку очень легко отгадать. Эту должность Лукашенко определил для себя. И вот тогда весь пазл складывается.

Дело в том, что после 2020 года Лукашенко собирался покинуть пост. Об этом свидетельствуют многие факты. Даже во время знаменитого визита на предприятие МЗКТ в бурные августовские дни 2020 года, когда рабочие скандировали ему «Уходи!», он ответил, что может уйти, но не сейчас, не под давлением улицы, а немного позже, дескать, мы примем новую «конституцию», после чего проведем досрочные президентские и парламентские «выборы». Кстати, о возможности и вероятности досрочных выборов Лукашенко говорил несколько раз в течение 2020-2021 годов.

Вопрос об уходе Лукашенко тогда был жестко поставлен Россией. 17 сентября 2020 года после переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров дал примечательное интервью телеканалу RTVI, в котором заявил:

«Лукашенко сам сказал, что, возможно, он «засиделся» … После конституционной реформы он будет готов объявить досрочно парламентские и президентские выборы».

Таким образом, Лавров обнародовал позицию Кремля, которую Путин продавливал в Сочи. А именно: Лукашенко должен уйти досрочно, не отбыв до конца свою новую пятилетнюю президентскую каденцию.

Выступая на ВНС в феврале 2021 года, Лукашенко уверял, что баллотироваться на новый срок не планирует. «Это буду не я! Будет другой «глава государства», — заявил он. Тогда же прозвучала еще одна многозначительная фраза: «В какой роли будет нынешний «президент» после ухода из власти, время покажет».

И очень скоро стало ясно, что Лукашенко совсем отдавать власть не собирается. Поэтому он придумал себе новую должность. Специально для этого Всебелорусское народное собрание было преобразовано чуть ли не в главный государственный институт, которому передана значительная часть полномочий от «президента» и «парламента». Соответствующие изменения были закреплены в новой «конституции». Лукашенко предусматривал для себя должность председателя ВНС.

И именно для этой ситуации, когда Лукашенко покинет пост и станет председателем ВНС, было решено построить роскошный дворец. Потому что где он будет жить? Чуть ли не единственная личная собственность, которую Лукашенко задекларировал накануне очередных президентских выборов (декларирование доходов и имущества кандидатов в президенты предусмотрено законом), — это дом в Шклове, где он жил с женой Галиной до избрания президентом. Не возвращаться же ему в Шклов! И вот началось строительство этого дворца.

Но с тех пор, как было принято решение о конституционной реформе, многое изменилось в стране и мире.

И вот теперь оказывается, что дворец для председателя ВНС построили, но что с ним теперь делать – непонятно. Ибо вряд ли Лукашенко захочет переехать туда из своей нынешней резиденции в Острошицком Городке под Минском. Там в свободное время он косит траву и колет дрова, а в центре столицы это делать затруднительно. Поэтому остается давать такие невнятные объяснения относительно предназначения нового дворца.

Рискну сделать прогноз, что новая резиденция останется пустой, без хозяина. Лукашенко туда не переедет. А после его ухода (когда-нибудь это должно произойти) вскоре исчезнет и пост председателя ВНС. Поскольку конструкция политической системы со Всебелорусским народным собранием явно искусственная, она разбалансирует весь механизм государственного управления. Кроме того, это собрание является неизбираемым органом, и при переходе к демократии оно станет анахронизмом.

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